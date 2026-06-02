Лідер Мілана Леау може продовжити кар'єру у складі фіналіста Ліги чемпіонів – ЗМІ

Португальський лівий вінгер Рафаел Леау може перебратися до дощового Лондона.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що 26-річний атакувальний футболіст, який має намір покинути Мілан, був запропонований Арсеналу.

"Каноніри" розглядають Леау як одного з потенційних варіантів для підсилення лівого флангу атаки.

Також у списку можливих кандидатів фігурує ім'я півзахисника англійської Астон Вілли Моргана Роджерса.

Чинний контракт Рафаела з "россонері" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро. Очікується, що португальця можна буде придбати за 40-50 мільйонів євро.

За свій період у Мілані 26-річний гравець провів 291 поєдинок, у яких відзначився 80 м'ячами та 65 асистами.

Раніше повідомлялося, що Леау потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, Галатасарая, Фенербахче та Аль-Хіляль.

Додамо, що Рафаел потрапив у заявку збірної Португалії на чемпіонат світу-2026 з футболу. Наразі за його спиною 43 гри за національну команду (5 голів).