Клуби АПЛ зацікавлені у трансфері лідера Мілана

Олександр Булава — 1 червня 2026, 21:20
Рафаель Леау
Getty Images

Зірковий вінгер збірної Португалії та Мілана Рафаел Леау зацікавив клуби Англійської Пермєр-ліги.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Англійські клуби запросили інформацію щодо португальця, але поки що не робили пропозицій щодо трансферу.

Раніше Леау заявив, що має намір покинути Мілан влітку. Португалець повідомив, що готовий грати в іншій лізі. Його контракт із "россонері" діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця в 65 мільйонів євро.

Португалець виступає за Мілан з літа 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Напередодні повідомлялося про інтерес до Леау з боку двох турецьких топклубів – Галатасарая та Фенербахче.

