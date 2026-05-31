Лідер Мілана оголосив про відхід з клубу

Зірковий вінгер збірної Португалії Рафаел Леау оголосив про відхід із Мілана влітку поточного року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Я пишаюся тим, що увійшов у історію Мілана, але мені потрібна нова глава в кар'єрі. Я відчуваю, що готовий грати в іншій лізі. Я віддав Мілану все, що міг, але наступив час для нового виклику", – заявив 26-річний гравець.

Леау виступає за Мілан з літа 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні. Його контракт із Міланом діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця в 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку двох турецьких топклубів – Галатасарая та Фенербахче.