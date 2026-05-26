Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Два турецькі топклуби борються за зірку Мілана

Олег Дідух — 26 травня 2026, 16:00
Два турецькі топклуби борються за зірку Мілана
Рафаел Леау
Getty Images

Португальський вінгер Мілана Рафаел Леау може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє Лука Б'янкін.

За його інформацією, у послугах Леау зацікавлені Галатасарай і Фенербахче. Вони готові запропонувати португальцеві контракт із зарплатою в 10 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Керівництво Мілана після провального завершення сезону ухвалило рішення виставити Леау на трансфер. Очікується, що 26-річного португальця можна буде придбати за 40 – 50 мільйонів євро.

Леау виступає за Мілан з літа 2019 року, у поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця в 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку клубів із Саудівської Аравії.

Галатасарай Мілан Фенербахче Рафаель Леау

Галатасарай

Нападником Шахтаря цікавляться європейські гранди
Галатасарай здобув 26-й чемпіонський титул у Туреччині
Я виявляю повагу до футболки Шахтаря: Туран – про інтерес до нього з боку Галатасарая
Зірковий нападник Галатасарая потрапив до сфери інтересів гранда АПЛ
Галатасарай розірвав відносини з Турецькою федерацією футболу

Останні новини