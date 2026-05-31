Навіщо ці дурниці: Джеррард розкритикував нападника Арсенала, який схибив у серії пенальті проти ПСЖ

Легенда збірної Англії та Ліверпуля Стівен Джеррард розкритикував нападника Арсенала Еберічі Езе, який перемудрив з виконанням пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, наголосивши, що у футболі нема місця таким хитрощам у такі відповідальні моменти.

Його слова наводить The Mirror.

"Пенальті – це й так величезне випробування. Просто подумайте про масштаб цього матчу, про стадіон, про атмосферу навколо. Це неймовірно важко навіть без усієї цієї дурниці. Просто підійди, сильно вдар по м'ячу та довірся своїй техніці", – зазначив Джеррард.

Як відомо, у підсумку Езе пробив повз ворота, а згодом "досягнення" одноклубника повторив Габріель, що дозволило ПСЖ святкувати перемогу.

Водночас захисник паризького клубу Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв найпрестижніший клубний європейський турнір.