Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Навіщо ці дурниці: Джеррард розкритикував нападника Арсенала, який схибив у серії пенальті проти ПСЖ

Олексій Мурзак — 31 травня 2026, 00:53
Навіщо ці дурниці: Джеррард розкритикував нападника Арсенала, який схибив у серії пенальті проти ПСЖ
Стівен Джеррард
Getty Images

Легенда збірної Англії та Ліверпуля Стівен Джеррард розкритикував нападника Арсенала Еберічі Езе, який перемудрив з виконанням пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, наголосивши, що у футболі нема місця таким хитрощам у такі відповідальні моменти.

Його слова наводить The Mirror.

"Пенальті – це й так величезне випробування. Просто подумайте про масштаб цього матчу, про стадіон, про атмосферу навколо. Це неймовірно важко навіть без усієї цієї дурниці. Просто підійди, сильно вдар по м'ячу та довірся своїй техніці", – зазначив Джеррард.

Як відомо, у підсумку Езе пробив повз ворота, а згодом "досягнення" одноклубника повторив Габріель, що дозволило ПСЖ святкувати перемогу.

Водночас захисник паризького клубу Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв найпрестижніший клубний європейський турнір. 

Ліга чемпіонів ПСЖ Арсенал Лондон Стівен Джеррард

ПСЖ

Це неймовірно, він – чарівник: Забарний відреагував на перемогу ПСЖ над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів
Артета: Хочу привітати ПСЖ, і зокрема Луїса Енріке, для мене він найкращий тренер у світі
Постараємося дійти до цієї вершини і в наступному році: Енріке – про другу поспіль перемогу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів
Перший у колекції: Забарний показав омріяний кубок Ліги чемпіонів із прапором України
УЄФА визначила найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26

Останні новини