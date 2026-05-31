Артета: Габріел сам хотів виконати п'ятий удар

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета відреагував на нереалізований вирішальний пенальті Габріелем у фіналі Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Його слова передає ВВС.

Бразилець не реалізував вирішальний одинадцятиметровий в післяматчевій серії, пробивши вище воріт.

"Він хотів виконати п'ятим удар. Ми готувалися та тренувалися саме для такого моменту.

Зазвичай пенальті виконують Букайо Сака, Мартін Едегор і Кай Гаверц. Але ми знали, що якщо ми дійдемо до додаткового часу та серії пенальті, то пенальті реалізуватимуть інші гравці.

У таких ситуаціях потрібно справлятися з тиском. На жаль, нам забракло тієї точності, яку продемонстрував суперник, і саме тому ми не змогли перемогти", – підсумував Артета.