Артета: Габріел сам хотів виконати п'ятий удар

Олександр Булава — 31 травня 2026, 11:00
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета відреагував на нереалізований вирішальний пенальті Габріелем у фіналі Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Його слова передає ВВС.

Бразилець не реалізував вирішальний одинадцятиметровий в післяматчевій серії, пробивши вище воріт.

"Він хотів виконати п'ятим удар. Ми готувалися та тренувалися саме для такого моменту.

Зазвичай пенальті виконують Букайо Сака, Мартін Едегор і Кай Гаверц. Але ми знали, що якщо ми дійдемо до додаткового часу та серії пенальті, то пенальті реалізуватимуть інші гравці.

У таких ситуаціях потрібно справлятися з тиском. На жаль, нам забракло тієї точності, яку продемонстрував суперник, і саме тому ми не змогли перемогти", – підсумував Артета.

Раніше повідомлялося, що легенда збірної Англії та Ліверпуля Стівен Джеррард розкритикував нападника Арсенала, який перемудрив з виконанням пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Водночас захисник паризького клубу Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв найпрестижніший клубний європейський турнір.

