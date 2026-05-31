Артета: Габріел сам хотів виконати п'ятий удар
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета відреагував на нереалізований вирішальний пенальті Габріелем у фіналі Ліги чемпіонів з ПСЖ.
Його слова передає ВВС.
Бразилець не реалізував вирішальний одинадцятиметровий в післяматчевій серії, пробивши вище воріт.
"Він хотів виконати п'ятим удар. Ми готувалися та тренувалися саме для такого моменту.
Зазвичай пенальті виконують Букайо Сака, Мартін Едегор і Кай Гаверц. Але ми знали, що якщо ми дійдемо до додаткового часу та серії пенальті, то пенальті реалізуватимуть інші гравці.
У таких ситуаціях потрібно справлятися з тиском. На жаль, нам забракло тієї точності, яку продемонстрував суперник, і саме тому ми не змогли перемогти", – підсумував Артета.
Раніше повідомлялося, що легенда збірної Англії та Ліверпуля Стівен Джеррард розкритикував нападника Арсенала, який перемудрив з виконанням пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Водночас захисник паризького клубу Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв найпрестижніший клубний європейський турнір.