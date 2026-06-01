ПСЖ випередив Реал та вийшов на перше місце у світі за вартістю гравців

ПСЖ піднявся на перше місце у світі за сумарною вартістю складу, випередивши Реал та Манчестер Сіті.

Про це повідомив статистичний портал Transfermarkt.

Наразі вартість усіх гравців паризького клубу становить 1,37 млрд євро.

Реал, який опустився на другий рядок, оцінюються в 1,34 млрд. Трійку лідерів замикає Манчестер Сіті (1,32 млрд).

У топ-5 також входять фіналіст Ліги чемпіонів Арсенал (1,23 млрд) та чемпіон Іспанії Барселона (1,17 млрд).

ПСЖ – 1,37 млрд євро Реал – 1,34 млрд Манчестер Сіті – 1,32 млрд Арсенал – 1,23 млрд Барселона – 1,17 млрд

Напередодні стало відомо, що ПСЖ та наставник клубу Луїс Енріке незабаром планують підписати новий контракт.