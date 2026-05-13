Проблемну зірку Мілана запрошують у Саудівську Аравію

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Calciomercato, посилаючись на Corriere dello Sport.

Останнім часом стосунки Леау з керівництвом Мілана суттєво погіршилося, вінгер повідомив своєму оточенню, що, найімовірніше, покине клуб влітку.

Ситуацією намагається скористатися Аль-Хіляль. Там уже виступає експатнер Леау по Мілану Тео Ернандес, а очолює команду Сімоне Індзагі, який чудово знайомий з можливостями португальця по Серії А.

Проте сам Леау на даний момент не хоче покидати європейський футбол і надає перевагу варіанту з переходом у АПЛ. Раніше повідомлялося про інтерес до 26-річного португальця з боку Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні на рахунку Леау 10 голів і 3 асисти в 30 матчах за Мілан у всіх турнірах.