Відомий інсайдер розкрив деталі інтересу Фенербахче до зірки збірної Польщі

Турецький Фенербахче запропонував контракт польському форварду Роберту Левандовському, який провів свій останній сезон у футболці каталонської Барселони.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Термін угоди розрахований до 2028 року із зарплатою у 10 мільйонів євро на рік. Зазначається, що нападник відкритий до трансферу у Туреччину.

Нагадаємо, що контракт Левандовського з іспанським клубом спливає 30 червня 2026 року, після чого Роберт стане вільним агентом. У футболці "блаугранас" поляк провів 193 поєдинки, у яких відзначився 120 голами та 24 асистами (із липня 2022-го). Разом із каталонцями завоював 7 титулів.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 Роберт забив 19 м'ячів та віддав 4 гольові передачі у 46 матчах в усіх клубних турнірах. Наостанок став чемпіоном Ла Ліги.

Цікаво, що про інтерес турецького клубу до зірки збірної Польщі було відомо ще восени 2025 року.

Нагадаємо, що Аль-Хілаль пропонував Левандовському зарплатню 90 млн євро на рік, проте футболіст наразі не має жодної угоди з клубом.