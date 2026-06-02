Тренер збірної Франці заспокоїв фанів щодо стану ключового захисника перед ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам запевнив, що із центральним захисником лондонського Арсенала Вільямом Салібою все добре.

Його цитує La Depeche du Midi.

Наставник "Ле Бльо" додав, що нічого не чув про те, що 25-річний футболіст може пропустити декілька тижнів через травму.

"Він тут, все нормально", – відповів Дешам.

Саліба разом із національною командою, у заявку якої він потрапив, готується до чемпіонату світу-2026. У рамках підготовки до Мундіалю підопічні Дешама проведуть дві контрольні гри – проти Кот-д'Івуару (4 червня) та Північної Ірландії (8 червня).

Безпосередньо на груповому етапі ЧС-2026 Франція зустрінеться з Сенегалом (16 червня), Іраком (23 червня) та Норвегією (26 червня).

Відзначимо, що оборонець "канонірів" має за своєю спиною 31 матч, у яких не запам'ятався результативними діями.

Раніше Дешам прокоментував відсутність зірки мадридського Реала Едуардо Камавінги у заявці французької збірної на Мундіаль.