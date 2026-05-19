Роналду їде на шостий мундіаль. Португалія оголосила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Португалії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Португалії.

До заявки увійшли 27 гравців, один із яких ще буде відсіяний.

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Спортінг), Рікарду Велью (Генчлербірлігі).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Матеус Нунес (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жоау Канселу (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Ренату Вейга (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Томаш Араужу (Бенфіка).

Півзахисники: Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Самуел Кошта (Мальорка), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

Нападники: Жоау Феліш (Ан-Наср), Франсішку Трінкау (Спортінг), Франсішку Консейсау (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Рафаел Леау (Мілан), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ан-Наср).

На ЧС-2026 Португалія зіграє в групі К з ДР Конго, Узбекистаном і Колумбією. Раніше свою заявку на турнір оголосила збірна Бразилії.