Бондар розповів, які відбулись зміни у збірній України після призначення Мальдери замість Реброва
Валерій Бондар висловився про зміну головного тренера збірної України та пояснив, чим вимоги Андреа Мальдери відрізняються від періоду попереднього наставника Сергія Реброва.
Його слова передає РБК-Україна.
Захисник Шахтаря розповів, що наразі більше уваги стало приділятись теоретичній роботі. Також тепер команда намагається більше грати на м'ячі.
"Стало більше теорії і це природньо, це нормально. Новий тренер одразу приніс свої ідеї, тактику, той футбол, який він хоче бачити у збірній. Додалося дрібних деталей. Є план "А", є план "Б", але стало більше деталей, як має діяти команда та кожен окремий футболіст у тому чи іншому епізоді.
Та й сам футбол у виконанні збірної змінився та відрізняється від тієї гри, якої ми дотримувалися в часи Сергія Станіславовича. Це теж було помітно: ми більше контролювали м'яч, намагалися знайти правильні позиції для того, аби просуватися вперед та створювати небезпечні моменти", – сказав Бондар.
Зазначимо, що Андреа Мальдера очолив "синьо-жовтих" у травні. Під його керівництвом збірна України провела два товариські матчі.
Гра проти Польщі завершилась перемогою 2:0. Зустріч із Данією було достроково завершено за рахунку 1:2 через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена.
Наступний поєдинок наша національна команда проведе 25 вересня в Лізі націй проти Угорщини. Іншими суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть Грузія та Північна Ірландія.