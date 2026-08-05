У нас на зборах було три рівноцінні склади: Бондар назвав цілі Шахтаря на сезон-2026/27

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар висловився про цілі "гірників" на новий сезон.

Його слова передає ПРОФУТБОЛ Digital.

Футболіст збірної України заявив, що вони максимальні. Команда має хороший ростер, тому не буде жертвувати жодним із турнірів.

"Якщо чесно, у нас на зборах було три рівноцінні склади, які тренувалися, і була здорова конкуренція. Тому я думаю, що є чемпіонат України – це номер один. Є Ліга чемпіонів – другий фактор, де ми маємо гарно представити Україну, набирати бали в таблицю коефіцієнтів, щоб наші команди грали і проходили далі.

І, звісно, Кубок України – повернути трофей, тому що минулого року ми його програли. Як завжди, у Шахтаря найвищі цілі. Хочемо знову закріпитися на першому місці в чемпіонаті, виграти Кубок. Це завдання на сезон у Шахтаря та гідно представити Україну на євроарені, тому що всі розуміють: Ліга чемпіонів – це зовсім інший рівень", – сказав Бондар.