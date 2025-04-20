Динамо та Карпати виграли дербі, Шахтар близький до провалу: підсумки туру УПЛ

На Великдень грати справді не потрібно – головні події у вищій лізі України відбулися раніше.

Інгулець із ЛНЗ не грали, а мучили себе і глядачів. Кривбас, звичайно, гідно зіграв перед візитом Вернидуба на УПЛ.ТБ, але там Зоря провалилася.

А ось у п'ятницю і суботу, судячи з усього, розподілилася перша трійка Прем'єр-ліги. Чемпіон підбиває підсумки 25 туру чемпіонату України.

18.04

Ворскла – Олександрія 1:3

Динамо – Оболонь 3:0

19.04

Карпати – Рух 3:1

Лівий Берег – Полісся 1:1

Шахтар – Колос 2:4

20.04

Кривбас – Зоря 3:0

Інгулець – ЛНЗ 0:0

Верес – Чорноморець 2:1

Шахтар склав чемпіонські повноваження

Останній перед "класичним" матч максимально знизив інтригу в ньому. Шахтар впевнено програв прохідний, на перший погляд, матч Колосу, до того ж протягом більшої частини гри навіть не претендував на позитивний результат.

Хто б міг подумати, що команду з трьома десятками статусних футболістів так підкосить травма Юхима Коноплі. Коли на флангах "гірників" грають Вінісіус та Енріке, можна сказати, що флангових захисників у команди немає.

Можна ще пожартувати, що Колос продав у Шахтар Фесюна, щоб було легше обіграти донеччан. Проблеми "гірників", безумовно, не у воротарі, але такі удари, як у Ррапая під час першого голу, Різник зазвичай витягує.

І на додачу до цього Марлон Гомес прекрасно (без іронії) зіграв у попередньому турі, прибрати його в запас було не можна – і в підсумку у Шахтаря був колосальний дисбаланс в атаку, чим Колос із задоволенням і скористався.

Жахлива гра в обороні, від першої до останньої хвилини – і, як наслідок, аутсайдер УПЛ розігрує м'яч до вірного.

Просто смішно згадувати, що Шахтар за ЦЕ ще й десятки мільйонів виклав. Зубков зараз відмінно грає в Туреччині, він стабільніший за будь-якого атакувального гравця "гірників" – але Шахтар його позбувся добровільно.

Степаненка зараз не вистачає – але він теж у Туреччині. Це не кажучи про те, що "гірники" можуть, не напружуючись, скупити всіх найкращих усередині чемпіонату України, хто не в Динамо. Абсолютно український Шахтар громив РБ Лейпциг і проходив у Лізі Європи Ренн! Але "гірники" вирішили брязнути гаманцем від хорошого життя.

Це, звичайно, абсолютно не скасовує факт видатної гри Колоса. Костишин повернувся додому – ні Колос без нього, ні він без Колоса не були успішними і щасливими. Зараз тренер поставив команді контратакувальну модель – і Велетень провів просто фантастичний матч, з голом і трьома асистами проти чемпіона.

Та й загалом, схема гри Колоса спрацювала ідеально: у вирішальні моменти оборону Шахтаря перегравали від і до.

Такі кутові Олександрії – чит-код

Програш Шахтарю тим катастрофічніший тому, що тепер незрозуміло, як боротися навіть за друге місце. У наступному турі "класичне", а Олександрія відірвалася вже на чотири очки – і, головне, "містяни" зовсім не схожі на середняка, який дограє сезон на останньому подиху.

Здавалося б, п'ять виїзних матчів поспіль для недосвідченої команди стануть великою проблемою – а травма Безерри перетвориться на зовсім уже нокаутуючий удар. Але в Полтаві Олександрія вела 3:0 до перерви.

Перший же матч за відсутності Безерри дав можливість оформити дубль Теді Царі, албанському новачкові команди. А тут ще Інгулець домашні матчі вирішив грати в Олександрії, тож п'ять виїзних матчів поспіль скасовуються...

Олександрія класно грає, у неї швидко розкриваються новачки, Безерра може вважатися повноцінною зіркою ліги – але головний їй козир усе ж в іншому. З Ворсклою команда Ротаня забила десятий гол із кутового в сезоні – Шахтар і Карпати мають по вісім, усі інші набагато далі.

І найголовніше в кутових Олександрії – те, що вони не пов'язані з подачами чи баскетбольними стрибками когось конкретного. Вона щоразу розігрує корнери по-різному, залучає в комбінаціях велику кількість гравців – і в Полтаві розіграла так, що навіть сейв Ісенка Ворсклі не допоміг. Ковалець міг вбігати у ворота з м'ячем.

Ну і з такими вступними можна дивитися, коли попереднього разу Шахтар фінішував нижче другого місця. Це було, ви не повірите, в сезоні-1995/96: тоді "гірники" впали аж на десяте місце, пропустивши вперед, наприклад, дві команди із Запоріжжя (крім Металурга, ще й Торпедо), а також кременчуцький Кремінь "Гірникам" не допоміг навіть той факт, що посеред сезону вони забрали у Кременя Олега Матвєєва – одного з найкращих українських бомбардирів того часу.

Але в тому й річ, що тоді Шахтар посилювався такими гравцями, як Матвєєв і Михайло Поцхверія – безплатно і на дуже скромні зарплати. Зараз, коли вони кожне міжсезоння викладають десятки мільйонів євро, третє місце виглядає навіть не катастрофою, а якоюсь безглуздістю.

Уся Олександрія зібрана за гроші, які можна порівняти з трансфером одного Марлона – а Марлон сильний двічі на рік, коли грає проти команди Григорчука.

Куди ти течеш, Ворскла?

У найнепублічнішого клубу УПЛ результати останнім часом розладналися так, що один із віцепрезидент клубу все-таки вийшов на публіку. Олег Лисак в інтерв'ю говорив стандартні слова, що за результат відповідальні всі, а не тільки тренер, а закінчив спіч словами: "Ми пережили Януковича – переживемо й це".

На мій погляд, добре відображає, наскільки футбольні люди в Україні відірвані від реальності. Думаю, 99% українців скажуть, що нинішні часи для них складніші, ніж 2010-2014 рр., але для одного з підопічних Костянтина Жеваго все дійсно може бути інакше. Але справа навіть не в цьому, а у великих сумнівах, що Ворскла це переживе.

Таким упевненим Лисак та інші представники керівництва можуть бути тому, що ще кілька місяців тому кінцівка сезону здавалася простою. Щойно в Динамо очки забрали, на горизонті п'ять домашніх матчів поспіль, а ті, що на виїзді – ті з аутсайдерами, можна і там набирати бали.

Ось тільки в п'ятницю зіграли четвертий із цих п'яти поспіль матчів у Полтаві – і набрали в них НУЛЬ очок. До фінішу п'ять турів, а команда на 14-му місці. Нижче за Лівий Берег, нижче за Оболонь – про Верес навіть мови вже не йде.

Тактика Максимова успішна, коли Ворскла грає проти грандів. Тоді полтавці із задоволенням віддають м'яч, б'ють контратаками – і, до речі, як ніколи доречно згадати фактор мотивації. Налаштувати команду як на останній бій Юрію Вільйовичу вдається. Коли ж настає час грати звичайний, буденний матч, у Максимова настає криза ідей.

Олександрія в цьому сезоні і сама гранд – вона, м'яко кажучи, не грала на відбій. Але Ворскла спасувала перед фірмовим ходом суперника у вигляді кутових, потім просто грубо помилилася в обороні – і все, game over у вигляді 0:3 до перерви. Гол Ндукве в другому таймі можна і не брати до уваги – а крім нього, у Ворскли всього три (!) м'ячі за весь 2025 рік. Безідейна команда, дуже нудна – і, при цьому, зовсім не сувора в обороні.

Раніше ми дивилися, коли Шахтар востаннє був нижче другого місця? Подивімось на досягнення зі знаком мінус від Ворскли. Уже з дуже великою ймовірністю полтавці видадуть найгірший сезон із 2013-го – тоді вони фінішували 12-ми. Якщо вони фінішують на 14 місці, то це буде їхній найгірший сезон із 2007 року – тоді команда з П'ятовим на воротах закінчила 13-ю.

Ну а виліт перерве їхню серію постійної участі у вищій лізі з 1996-го. Не такого чекали представники Ворскли, коли запрошували досвідченого, перевіреного тренера з досягненнями як в Україні, так і за кордоном.

Усе ще можна врятувати. П'ятий матч цієї серії, під час якої можна нікуди не їздити, – з Вересом; далі є і Чорноморець, і Інгулець, і ЛНЗ – усі найслабші команди ліги просто зараз. Але в тому й річ, що саме для Ворскли, яка зовсім розучилася забивати і боротися, це складний календар. Думаю, Максимов зараз цілком серйозно шкодує, що найближчим часом у нього немає матчу з Шахтарем.

Львівське дербі: забиває навіть Невес

Найстатусніший за вивіскою матч туру виявився вулицею з одностороннім рухом. Карпати зараз набагато сильніші за Рух, при цьому у них ще й настрій на дербі бойовий – і в сумі вийшла одна з найлегших перемог у сезоні.

Символом легкості став гол Ігора Невеса. Бразильський форвард прийшов ще в Першу лігу, отримує компліменти за обсяг чорнової роботи – але голів до 25-го туру у нього в скарбничці не було. Після одного з кутових Невес заштовхав м'яч – з метра, у порожні ворота, але від цього не менш важливий.

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Ляп туру

При цьому без осічки на спекотному львівському сонці для Карпат не обійшлося. Після одного з кутових і несильного удару Кінарейкін не втримав м'яч у руках і закинув його у ворота. Чекаємо на повернення в рамку Кемкіна?

Стійкість туру

Полісся зіграло внічию з Лівим Берегом і дозволило наблизитися до себе Кривбасу, який просто не помітив Зорю. Але після цього туру житомирців навіть не хочеться критикувати, бо один із гравців проявив залізну волю до перемоги.

Руслан Бабенко наприкінці гри отримав розсічення голови. П'ять замін на той момент було використано, і шосту через підозру на струс мозку робити, звісно, було можна, але це унеможливлювало б участь гравця на наступний матч.

А це для Полісся півфінал Кубка з Шахтарем, причому на своєму полі. Загалом, важливість неможливо переоцінити, і Бабенко поміняв залиту кров'ю футболку, дав забинтувати собі голову – і дограв матч до кінця.

Гол туру

Динамо, тим часом парадним маршем рухається до чемпіонського титулу. Матч з Оболонню починався складно, але коли в тебе є Ярмоленко, який в змозі покласти таку красу, у половині матчів перемога гарантована.