Рух розгромно програв Карпатам, але чи був злив гри

Коли Карпати та Рух напередодні Нового року оголосили про співпрацю, всі українські вболівальники футболу розчарувалися. Таке перспективне і цікаве протистояння, як львівське дербі, в той момент сприймалося як матчі Шахтаря проти Маріуполя.

Не до кінця зрозумілі умови співпраці у заявах клубів підливали масла у вогонь. Як виявилося, принаймні на сьогодні, все обмежилося трансферами кількох лідерів Руха. Але неприємне передчуття між їхнім протистоянням, першим після тих заяв, все ж було. І я чекав на матч, щоб зрозуміти, як сприймати ці команди тепер.

У підсумку Карпати перемогли Рух із рахунком 3:1, хоча по-нормальному вони мали громити суперника – "чорно-жовті" забили лише завдяки помилці голкіпера "левів" Яківа Кінарейкіна.

До Руха є питання

Але не щодо результату, а до рівня футболістів зокрема, та гри загалом. Розберімо перші два м'ячі, які залетіли у ворота Дмитра Ледвія.

Перший гол, який забив Бруніньйо: перед цим гравці Руха зробили кілька серйозних помилок.

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Стрілкою я позначив захисника, який висунувся зі своєї позиції за бразильцем. Далі пішла передача у зону, де на скріні 5 гравців (3 Руха та 2 Карпат). Там гравець Карпат виграв боротьбу і скинув на Бруніньйо, що відклеївся від Едсона, забіг у вільну зону та прекрасно пробив (чудова робота від Бруніньйо). В чому проблема?

Ніхто з гравців Руху не страхував величезну вільну зону в штрафному майданчику. Едсон у підсумку загубив Бруніньйо і той забив із цієї ж вільної зони.

Другий гол було забито з кутового, але питання є до того, що передувало цьому стандарту. Спершу Алмазбеков жодним чином не заважає Полегеньку зробити навісну передачу. При тому, що часу в нього було достатньо. Потім знову програна боротьба і помилка вже від Віталія Романа.

Ось Віталій Роман та Олег Очеретько у момент передачі. Роман має перевагу, обидва гравці розвернуті до воріт Руха та набирають хід.

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А ось ситуація за кілька секунд. Віталій програв боротьбу корпусом та відпустив свого суперника на вихід сам на сам проти його голкіпера. Між цими кадрами пройшло дві/три секунди.

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Третій гол, як і другий, був забитий з кутового. А, на мою думку, будь-який гол зі стандарту – це чиясь помилка.

Але не захистом єдиним. У Руха просто жахлива атака. За весь матч команда не спромоглася створити бодай один серйозно гольовий момент. Були удари з гострих кутів, з лету, з-за меж штрафного майданчика, але це все скоріше від безвиході.

Команді не вистачає швидкості в прийнятті рішень. Було кілька ситуацій, коли "чорно-жовті" відбирали м'яч на чужій половині поля та вибігали в контратаку, але завжди хтось перетягував та втрачав володіння.

Проте вболівальникам вже варто було звикнути до цього. За останні 8 матчів Рух спромігся забити лише 3 голи. Один з них сьогодні у ворота Карпат, і то через помилку голкіпера, який випустив м'яча у ворота. Ще один Олександрії з чи не єдиного удару в ствір. Ну і був гол Колосу.

Питання є, зливу немає

Якщо Рух серйозно помилявся під час голів суперника та не реалізовував свої перспективні атаки, то як можна бути впевненим у чесності гри? Помилка в першому голі свідчить радше про рівень гравців Руха. Молоді захисники Динамо у вчорашньому матчі проти Оболоні (3:0) зробили ту ж саму помилку, при тому кілька разів. У ситуації з другим взяттям воріт дуже гарно відборовся Очеретько.

До того ж потрібно звертати увагу на дрібні деталі. Зазвичай, коли думаєш про злиті матчі, то згадуються "славнозвісні" протистояння Шахтаря та Маріуполя. А чи часто гравці Маріуполя билися з футболістами Шахтаря? Часто били "гірників" по ногах? Грали брудно?

Не зовсім. А в матчі між Карпатами та Рухом вже на першій хвилині захисник "чорно-жовтих" брутально штовхнув суперника у центрі поля. За перший тайм команди здійснили дуже багато фолів. Це більше було схоже на матч андердогів, які вивозять на самовіддачі, ніж на протистояння міцних середняків, один з яких зараз має п'ятий чи навіть четвертий за силою склад УПЛ.

Рівень самовіддачі показує, як сприймалася ця гра. Про що говорити, якщо вже на 14 хвилині гравці почали невеличку штовханину? А на останніх хвилинах гри вже й масову. Та і навряд Рух би летів відігруватися після перерви, якби свідомо зливав матч.

І останній аргумент – що президент Руха Григорій Козловський, що загалом керівництво команди було налаштоване дати серйозний бій "левам". А Козловський навіть виплатив би величезну суму преміальних за перемогу над Карпатами. Ну про який злив після такого можна говорити?

***

На мою думку, матч був чесним, я не побачив нічого підозрілого. Команди боролися між собою, билися на полі за м'яч, і не тільки. Просто на сьогодні Карпати сильніші за суперника рівно на стільки, щоб без проблем перемогти та забити три голи.

Проблема у заявах Руха та Карпат. Вони їх не підготували та випустили сирими. Якби нам одразу пояснили, що це не злиття, не об'єднання, а просто трансфери, то питань не було б. Але тепер Руху ще довго доведеться відмиватися від клейма фарм-клубу Карпат. І не факт, що вийде.