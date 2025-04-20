Інгулець та ЛНЗ розписали безгольову нічию у 25 турі УПЛ

Сьогодні, 20 квітня, відбувся черговий матч 25 туру УПЛ між черкаським ЛНЗ та Інгульцем.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

В першому таймі підопічні Кобіна багато атакували флангами, заробивши 5 кутових, жоден з яких не зміг допомогти команді відкрити рахунок зустрічі.

ЛНЗ дещо вирівняв становище на полі у другій 45-хвилинці, але фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 20 квітня

Інгулець – ЛНЗ 0:0

Інгулець: Паламарчук, Жовтенко (Малиш, 75), Діхтярук, Свистун (Дубілей, 83), Лосенко, Волохатий, П'ятов (Гаджук, 67), Могильний, Сад (Попов, 67), Фарасеєнко

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко, Танковський, Макуана (Бессала, 46), Яшарі, Тіл, Суареш (Наумець, 76), Момо

Попередження: Свистун, Момо, Фарасеєнко, Саліху

Standings provided by Sofascore

У наступному турі клуб з Петрова зіграє проти Олександрії, а на ЛНЗ очікує двобій з Кривбасом.

У першому матчі ігрового дня криворіжці впевнено переграли луганську Зорю, яка більшу частину матчу грала у меншості.