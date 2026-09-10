Довіра до президента була підірвана: Французька футбольна федерація відкликала підтримку Інфантіно

Французька футбольна федерація (FFF) відкликала свою підтримку щодо наступної каденції Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА.

Про це повідомив президент французької організації Філіп Діалло, його слова передає Reuters.

"Довіра до президента ФІФА була підірвана. Те, як ми уявляємо собі управління світовим футболом, більше не відповідає тому, як це відбувається насправді", – аргументував це рішення Діалло.

Функціонер зазначив, що хоч і FFF підтримувала Інфантіно у червні цього року, проте останні дії світового футбольного органу докорінно змінили ситуацію.

Окрім того, Діалло заявив, що вже потрібно шукати гідного опонента чинному президенту ФІФА на майбутніх виборах.

"Недостатньо просто критикувати, якщо ви хочете, щоб справи рухалися вперед. Треба також висувати пропозиції. До того часу ми маємо бути готові висунути кандидата, здатного перемогти на виборах президента ФІФА".

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.