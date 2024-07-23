Прем'єрний іспит для Шовковського та фактор Піхальонка. 5 інтриг матчу Динамо — Партизан

Київське Динамо починає єврокубковий сезон-2024/25 "домашнім" матчем із сербським Партизаном в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Гра відбудеться на "Арені Люблін" у Польщі. Початок — 23 липня о 21:00.

Перед матчем, який буде першим поєдинком у якості головного тренера киян Олександра Шовковського в єврокубках, Чемпіон виділяє найбільш актуальні теми для розмови. Усі вони будуть мати вирішальне значення для цифр на табло за підсумками 90 хвилин дуелі.

Мотивація як аспект, який знищить можливу недооцінку?

Однією з причин невдалих виступів Динамо у єврокубках у останні роки був явно неякісний прорахунок спроможностей суперника у контексті власного потенціалу. По суті, "біло-сині" переоцінювали свої можливості, а багатьох опонентів, які на практиці виявлялися відчутно сильнішими, ставили на кілька щаблів нижче. Та перед Партизаном є всі передумови такого перебігу подій уникнути.

Фото: ФК Динамо Київ

Протистояння з сербами буде особливим з причин, які лежать не у площині винятково футбольній. Особливі "стосунки" чергового белградського клубу з країною-терористкою накладають свій відбиток на відношення гравців Динамо до суті сутички. Вкупі з уроками попередніх невдач така дійсність повинна мати на футболістів столичного українського клубу максимальний ефект, що своєю чергою допоможе в завоюванні потрібного результату.

Наскільки виріс Ванат?

За підсумками попереднього сезону нападник збірної України Владислав Ванат суттєво додав, як у виконавській майстерності, так і в показниках результативності, ставши найкращим бомбардиром УПЛ. Природно, що відчутно виросла і його трансферна вартість. Однак перед єврокубками нагальним лишається завжди важливе питання: чи вистачить нинішнього рівня для більш високих завдань і чи відповідає таким цілям Ванат вже зараз?

Фото: ФК Динамо Київ

Перед стартом сезону Динамо не просто так пов'язували з форвардом Зорі Едуардо Герреро. Вочевидь, у футболісті збірної Панами кияни бачили той "батіг" для Владислава, який мав посилити не найвищу конкуренцію на вістрі атаки. Ситуація ускладнюється ще й відсутністю Матвія Пономаренка як молодшої й ще менш досвідченої альтернативи Ванату. Тож саме в матчах із Партизаном Владислав має довести, що готовий бути футболістом, на якого можна покластися в єврокубках, вже зараз.

Чи ризикне Шовковський "зламати" центр оборони в першому ж матчі сезону?

Одним із 4-х новачків "біло-синіх", підписаних до початку розіграшу-2024/25, став колумбієць Браян Себальйос. І нехай цей парубок на практиці виявився нижчим "заявлених" 189 см, справити враження на тренерський штаб Себальйос на перегляді зумів. Як досить упевнено виглядав і у контрольних матчах.

Фото: ФК Динамо Київ

Відхід Олександра Сироти та від'їзд на молодіжний Євро Тараса Михавка фактично звів наявні кадри Шовковського в центрі захисту до 3-х футболістів. При всій повазі до Крістіана Біловара, вважати його виконавцем "обойми" нині язик не повертається, а дії гравця в підготовчих іграх теж не вразили. Саме тому вибір тренерського штабу фактично зводиться до тріо Себальйос-Максим Дячук-Денис Попов. Відповідно — дуету з українців як "перевіреному" (і, як показувала практика, не найбільш ефективному) варіанту чи вибір на користь допомоги південноамериканця в парі з кимось із старожилів з усіма ризиками у зв'язку з використанням чогось нового.

Де і коли зіграє Піхальонок?

Інший новобранець Динамо Олександр Піхальонок має не менш складне завдання у центрі поля, де йому наразі "протистоять" щонайменше два конкуренти в обличчях Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського. Однак переконлива гра колишнього футболіста Дніпра-1 на зборах дозволяє говорити на користь його високих шансів зіграти за новий клуб вже в першому матчі сезону.

Фото: ФК Динамо Київ

З Піхальонком у Шовковського з'являється неабияка варіативність у підборі ключів до воріт суперника. Враховуючи, що той же Буяльський може зіграти на лівому фланзі атаки, а сам Піхальонок є футболістом більш атакувальним, ніж Володимир Бражко, і за необхідності може скласти максимально атакувальне тріо з Миколою та Віталієм на чи не найважливішому в сучасному футболі плацдармі, наставнику Динамо є над чим поламати голову у приємних роздумах перед матчем.

Якою буде протидія Салданьї?

Форвард Партизана Матеус Салданья — той футболіст, який здатен створити проблеми Динамо з перших хвилин. Бразилець виділяється, як гольовим чуттям і вмінням обирати позицію, так і нахабністю й подекуди брудною провокативною грою по відношенню до опонентів.

Фото з соцмереж футболіста

Разом з тим, Салданья не з тих, хто полюбляє аж надто прискіпливу увагу до своєї персони. Саме тому приставлений до нього "персональник" як варіант протидії нападнику виглядає можливим вирішенням загрози. В останні роки "біло-сині" від недостатньої концентрації зусиль навколо найкращих гравців суперників на міжнародній арені страждали не один раз. Чи не час покласти край неприємній тенденції, врешті виконавши "домашнє завдання" як слід?..