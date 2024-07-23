Українська правда
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Прем'єрний іспит для Шовковського та фактор Піхальонка. 5 інтриг матчу Динамо — Партизан

Максим Салівон — 23 липня, 11:30
Фото: ФК Динамо Київ
Прем'єрний іспит для Шовковського та фактор Піхальонка. 5 інтриг матчу Динамо — Партизан

Київське Динамо починає єврокубковий сезон-2024/25 "домашнім" матчем із сербським Партизаном в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Гра відбудеться на "Арені Люблін" у Польщі. Початок — 23 липня о 21:00.

Перед матчем, який буде першим поєдинком у якості головного тренера киян Олександра Шовковського в єврокубках, Чемпіон виділяє найбільш актуальні теми для розмови. Усі вони будуть мати вирішальне значення для цифр на табло за підсумками 90 хвилин дуелі.

Мотивація як аспект, який знищить можливу недооцінку?

Однією з причин невдалих виступів Динамо у єврокубках у останні роки був явно неякісний прорахунок спроможностей суперника у контексті власного потенціалу. По суті, "біло-сині" переоцінювали свої можливості, а багатьох опонентів, які на практиці виявлялися відчутно сильнішими, ставили на кілька щаблів нижче. Та перед Партизаном є всі передумови такого перебігу подій уникнути.

Фото: ФК Динамо Київ

Фото: ФК Динамо Київ

Протистояння з сербами буде особливим з причин, які лежать не у площині винятково футбольній. Особливі "стосунки" чергового белградського клубу з країною-терористкою накладають свій відбиток на відношення гравців Динамо до суті сутички. Вкупі з уроками попередніх невдач така дійсність повинна мати на футболістів столичного українського клубу максимальний ефект, що своєю чергою допоможе в завоюванні потрібного результату.

Наскільки виріс Ванат?

За підсумками попереднього сезону нападник збірної України Владислав Ванат суттєво додав, як у виконавській майстерності, так і в показниках результативності, ставши найкращим бомбардиром УПЛ. Природно, що відчутно виросла і його трансферна вартість. Однак перед єврокубками нагальним лишається завжди важливе питання: чи вистачить нинішнього рівня для більш високих завдань і чи відповідає таким цілям Ванат вже зараз?

Фото: ФК Динамо Київ

Фото: ФК Динамо Київ

Перед стартом сезону Динамо не просто так пов'язували з форвардом Зорі Едуардо Герреро. Вочевидь, у футболісті збірної Панами кияни бачили той "батіг" для Владислава, який мав посилити не найвищу конкуренцію на вістрі атаки. Ситуація ускладнюється ще й відсутністю Матвія Пономаренка як молодшої й ще менш досвідченої альтернативи Ванату. Тож саме в матчах із Партизаном Владислав має довести, що готовий бути футболістом, на якого можна покластися в єврокубках, вже зараз.

Чи ризикне Шовковський "зламати" центр оборони в першому ж матчі сезону?

Одним із 4-х новачків "біло-синіх", підписаних до початку розіграшу-2024/25, став колумбієць Браян Себальйос. І нехай цей парубок на практиці виявився нижчим "заявлених" 189 см, справити враження на тренерський штаб Себальйос на перегляді зумів. Як досить упевнено виглядав і у контрольних матчах.

Фото: ФК Динамо Київ

Фото: ФК Динамо Київ

Відхід Олександра Сироти та від'їзд на молодіжний Євро Тараса Михавка фактично звів наявні кадри Шовковського в центрі захисту до 3-х футболістів. При всій повазі до Крістіана Біловара, вважати його виконавцем "обойми" нині язик не повертається, а дії гравця в підготовчих іграх теж не вразили. Саме тому вибір тренерського штабу фактично зводиться до тріо Себальйос-Максим Дячук-Денис Попов. Відповідно — дуету з українців як "перевіреному" (і, як показувала практика, не найбільш ефективному) варіанту чи вибір на користь допомоги південноамериканця в парі з кимось із старожилів з усіма ризиками у зв'язку з використанням чогось нового.

Де і коли зіграє Піхальонок?

Інший новобранець Динамо Олександр Піхальонок має не менш складне завдання у центрі поля, де йому наразі "протистоять" щонайменше два конкуренти в обличчях Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського. Однак переконлива гра колишнього футболіста Дніпра-1 на зборах дозволяє говорити на користь його високих шансів зіграти за новий клуб вже в першому матчі сезону.

Фото: ФК Динамо Київ

Фото: ФК Динамо Київ

З Піхальонком у Шовковського з'являється неабияка варіативність у підборі ключів до воріт суперника. Враховуючи, що той же Буяльський може зіграти на лівому фланзі атаки, а сам Піхальонок є футболістом більш атакувальним, ніж Володимир Бражко, і за необхідності може скласти максимально атакувальне тріо з Миколою та Віталієм на чи не найважливішому в сучасному футболі плацдармі, наставнику Динамо є над чим поламати голову у приємних роздумах перед матчем.

Якою буде протидія Салданьї?

Форвард Партизана Матеус Салданья — той футболіст, який здатен створити проблеми Динамо з перших хвилин. Бразилець виділяється, як гольовим чуттям і вмінням обирати позицію, так і нахабністю й подекуди брудною провокативною грою по відношенню до опонентів.

Фото з соцмереж футболіста

Фото з соцмереж футболіста

Разом з тим, Салданья не з тих, хто полюбляє аж надто прискіпливу увагу до своєї персони. Саме тому приставлений до нього "персональник" як варіант протидії нападнику виглядає можливим вирішенням загрози. В останні роки "біло-сині" від недостатньої концентрації зусиль навколо найкращих гравців суперників на міжнародній арені страждали не один раз. Чи не час покласти край неприємній тенденції, врешті виконавши "домашнє завдання" як слід?..

Динамо Київ Партизан Олександр Шовковський Олександр Піхальонок Ліга чемпіонів-2024/25