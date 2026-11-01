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Динамо зробило серйозну пропозицію тренеру з гучним ігровим минулим – журналіст

Олексій Мурзак — 1 листопада 2026, 22:27
Динамо зробило серйозну пропозицію тренеру з гучним ігровим минулим – журналіст
Емре Белозоглу
Getty Images

Київське Динамо зробило серйозну пропозицію тренеру Емре Белозоглу, який наразі очолює Касимпашу.

Про це в ефірі Spor On TV повідомив турецький журналіст Емре Бол.

За його словами, фахівець також має варіант продовження кар'єри в Італії.

"Можливо, вже наступного сезону Емре Белезоглу та Арда Туран стануть суперниками в чемпіонаті України. У Емре є серйозна пропозиція від київського Динамо. Також скажу, що є пропозиція з Італії", – повідомив Бол.

Наразі турецький фахівець очолює Касимпашу. Під його керівництвом команда посідає п'яте місце в турецькій Суперлізі.

В якості гравця Емре провів понад 100 матчів за збірну Туреччини, з якою ставав бронзовим призером ЧС-2002. На клубному рівні виступав за Інтер, Ньюкасл, Атлетико та Фенербахче.

Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек.

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