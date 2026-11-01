Кривбас – Динамо: прогноз букмекерів на матч 11 туру УПЛ

У поєдинку 11 туру Української Прем'єр-ліги-2026/27 із футболу, в якому Кривбас вдома прийматиме Динамо, букмекери вважають фаворитом "біло-синіх".

На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,46. Нічия – 4,75. Виграш підопічних Олександра Петракова – 6,50.

Очікується, що це протистояння може стати доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,50, а ТМ 2,5 оцінюється у 2,54.

Зазначимо, що гра відбудеться 2 листопада у Кривому Розі на стадіоні "Гірник". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Нагадаємо, що востаннє вони грали між собою 26 квітня. Тоді Динамо у феєричному протистоянні здобуло перемогу з рахунком 6:5.

У жовтні обидва клуби вже змінили наставників. Кривбас очолив Олександр Петраков, а в "біло-синіх" виконувачем обов'язків головного тренера став Мацей Кендзьорек після звільнення Ігоря Костюка.