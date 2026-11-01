Колишній легіонер Динамо Київ тимчасово очолив клуб Ліги Європи
Єрко Леко (праворуч)
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Загребське Динамо та головний тренер команди Маріо Ковачевич за взаємною згодою розірвали контракт.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Наступні два матчі команду тимчасово очолюватиме Єрко Леко – колишній півзахисник, який у 2002–2006 роках виступав за київське Динамо.
У заяві Динамо подякувало Ковачевичу за роботу та окремо відзначило здобуття минулого сезону чемпіонського титулу й Кубку Хорватії.
За час роботи з першою командою Ковачевич провів 73 матчі: здобув 48 перемог, 11 разів зіграв унічию та зазнав 14 поразок.
Водночас Єрко Леко керуватиме командою в найближчих матчах проти Сандерленда та Вараждина.
Раніше повідомлялося, що колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Спортінг.