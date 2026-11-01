Колишній легіонер Динамо Київ тимчасово очолив клуб Ліги Європи

Загребське Динамо та головний тренер команди Маріо Ковачевич за взаємною згодою розірвали контракт.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Наступні два матчі команду тимчасово очолюватиме Єрко Леко – колишній півзахисник, який у 2002–2006 роках виступав за київське Динамо.

У заяві Динамо подякувало Ковачевичу за роботу та окремо відзначило здобуття минулого сезону чемпіонського титулу й Кубку Хорватії.

За час роботи з першою командою Ковачевич провів 73 матчі: здобув 48 перемог, 11 разів зіграв унічию та зазнав 14 поразок.

Водночас Єрко Леко керуватиме командою в найближчих матчах проти Сандерленда та Вараждина.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Спортінг.