Динамо підсилило тренерський штаб Кендзьорека польським фахівцем

До тренерського штабу першої команди київського Динамо приєднався польський фахівець Артур Ренковський. Він працюватиме асистентом виконувача обов'язків головного тренера Мацея Кендзьорека.

Про це повідомив офіційний сайт Динамо.

Ренковський народився 11 березня 1998 року в польському Білостоці. Він має тренерську ліцензію УЄФА категорії А.

Під час ігрової кар'єри польський фахівець виступав за клуби нижчих дивізіонів національного чемпіонату, однак у 23-річному віці завершив виступи та зосередився на тренерській роботі.

Спочатку Ренковський працював у структурі клубу Подласьє з Білої Підляської, де тренував молодіжну команду. У червні 2022 року він очолив першу команду, яка виступала в третьому дивізіоні чемпіонату Польщі. Під його керівництвом колектив провів 98 матчів.

У червні 2025 року фахівець став головним тренером іншого представника третього дивізіону – КСЗО з Островця-Свентокшиського. Під його керівництвом команда провела 28 матчів.

Влітку 2026 року Ренковський приєднався до тренерського штабу Радом'яка, який виступає в польській Екстраклясі. Там він працював асистентом головного тренера Томаша Качмарека. Наприкінці жовтня Ренковський залишив Радом'як.

Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек. Раніше до його штабу також увійшли двоє асистентів – польських фахівців Даніеля Войташа та Гжегожа Войтковяка.