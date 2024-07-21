Меркантильний любитель росіян. Кого варто боятися Динамо в матчах з Партизаном

Вже найближчого вівторка київське Динамо розпочинає свій похід за єврокубковою славою в сезоні-2024/25. Суперником команди Олександра Шовковського в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів буде Партизан.

На кого треба звернути увагу в складі віцечемпіона Сербії? Чим вирізняється лідер команди, і чому позитивного ставлення точно не викликає? Продовжуємо серію матеріалів перед першим екзаменом "біло-синього" українського столичного клубу.

Діамант у куцій короні сербського гранда

У складі Партизана дійсно яскравих виконавців відверто не багато. 24-річний нападник з бразильським паспортом Матеус Салданья — один з них. Він уже відкрив лік голам у сезоні-2024/25, забивши у ворота Напредака у першості Сербії за 4 дні до матчу з Динамо. Гол Салданьї був єдиним у грі, а провів його нападник на 90-й хвилині поєдинку. У попередньому сезоні Салданья забив 18 голів у всіх турнірах у 34 матчах, і став найкращим бомбардиром чемпіонату. І це при тому, що 6 останніх зустрічей сербської ліги пропустив через травму.

Фото з соцмереж футболіста

Салданья — найбільш вартісний футболіст у складі нинішнього Партизана. За оцінками відомого й авторитетного оціночного порталу Transfermarkt, форвард коштує 8 мільйонів євро. Для порівняння, найближчий "переслідувач" Матеуса за цим показником, 24-річний центральний захисник і капітан команди Светозар Маркович, "затягнув" усього на 3 мільйони. Варто відзначити, що Салданья зробив карколомний ривок у трансферній вартості менш ніж за рік. Ще на початку вересня 2023-го його оцінювали у 500 тисяч євро, в кінці першого місяця осені він подорожчав до 1,5 мільйона, наприкінці грудня вартував уже 5, а в середині березня цінник сягнув уже нинішніх 8-ми.

Гроші — понад усе

Партизан — 5-й клуб у кар’єрі Салданьї. До Белграду він переїхав із азербайджанського Нефтчі. Переїхав зі скандалом, і залишив по собі в Баку вкрай негарну пам’ять.

Фото з соцмереж футболіста

Салданья став гравцем Партизана 27 липня 2023-го, а за два дні до трансферу з японського Джеф Юнайтед, якому належав контракт Матеуса, Нефтчі зробив заяву щодо на той момент ще свого, але орендованого футболіста. Як виявилося, Салданья отримав вигідну в сенсі фінансів пропозицію від Партизана. Важливо, що футболіст в інтерв'ю ЗМІ говорив про те, що має намір відпрацювати чинний контракт з Нефтчі. Проте швидко змінив свою думку, й звернувся до керівництва клубу з проханням його відпустити. А оскільки на той момент до першого матчу Нефтчі у кваліфікації Ліги конференцій проти боснійського Железничара лишалося кілька днів, керівництво клубу з Баку Салданьї відмовило. Та Матеус не "розгубився". І під різними приводами почав пропускати тренування команди. У підсумку боси Нефтчі офіційно повідомили футболіста та його менеджера про те, що ніхто силою утримувати гравця в клубі не буде, й "нафтовики" відмовляються від послуг виконавця, оскільки вважають неприйнятним таке ставлення.

Колишня(?) трансферна ціль Шахтаря

Як відомо, в донецького Шахтаря є свої інтереси й на Балканах. Одного з провідних захисників команди Іраклі Азарова в серпні минулого року клуб придбав у іншого белградського клубу Црвени Звезди. А в кінці грудня того ж року стало відомо, що "помаранчево-чорні" відстежують виступи одразу двох гравців якраз Партизана. Про це тоді розказав на той момент головний тренер "могильників" та ексгравець Шахтаря Ігор Дуляй.

Фото з соцмереж футболіста

"Від пропозицій, які надходять, важко відмовитися, але завжди є резервний варіант, план Б або план С, якщо ми вже маємо гравця зі схожим профілем. Є інтерес до Крістіана Белича. Він один із гравців, а також Матеус Салданья та Коста Неделькович (на той момент футболіст Црвени Звезди — прим. ред.), який записаний у блокноті Даріо Срни", — сказав Дуляй у інтерв'ю для сербських ЗМІ.

Ба, навіть більше. Серби повідомляли, що спортивний директор Шахтаря особисто відвідав матчі Партизана, щоб оцінити гру Салданьї. Чи є Матеус на радарах "гірників" сьогодні, невідомо.

Той, хто мріє опинитися в Росії

Як показує кар'єра Салданьї, серед пріоритетних орієнтирів цього парубка — матеріальні цінності та бажання швидше вибитися "в люди" за рахунок переходів у клуби, які ці самі блага пропонують. Оцінка ж моральної сторони медалі — явно не для нього.

Фото з соцмереж футболіста

"У мене ніколи не було пропозицій із Росії. Чи було б цікаво мені виступати за Зєніт? Звичайно. Для мене було б честю грати за такий великий і величний клуб, як Зєніт, але я футболіст Нефтчі. Все залежить від мого клубу."

Ці слова Салданья сказав ще в липні минулого року. В січні ж 2024-го його ім'я пов'язували одразу з кількома командами з країни-терориста. Непогана мотивація для футболістів Динамо, які будуть протистояти бразильцю, еге ж?