Поразка Динамо — неприпустима: чому протистояння з Партизаном більше, ніж просто футбол

23 липня київське Динамо зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти сербського Партизана.

Проте цей поєдинок неможливо сприймати як просто футбольну зустріч, або футбольну зустріч за 40 мільйонів. Ні. Цей матч має принципове значення для всього українського футболу, особливо у воєнний час. І на це є декілька причин.

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Партизан і "Братський кубок"

Схибленість Росії на "братерстві" продовжує рости. Нещодавно у Москві проходив "Братський кубок", участь в якому взяли місцеві Динамо та ЦСКА, а також сербські Белград та... Партизан.

Спершу майбутній суперник киян зіграв внічию з московським Динамо (переміг у серії пенальті), а потім розгромно програв ЦСКА. Проте не лише гра у ворожій країні є причиною такого статусу протистояння.

Тренер Партизана та його заяви

Перед стартом цього турніру головний тренер сербського клубу Александр Станоєвіч сказав, що на команду чекають цікаві матчі, які покажуть їхній справжній рівень перед стартом у чемпіонаті Сербії та Лізі чемпіонів. Адже в сезоні вони гратимуть проти схожих суперників.

А після турніру він порівняв киян із московськими тезками, сказавши, що це два однакові за рівнем гри клуби. Тож ще одна причина довести зворотне, і перемогти, бажано розгромно.

"Росіяни і серби — брати навіки"

Саме такий банер був на трибунах під час матчу "Братського кубку". Окрім цього, на ньому також було написано, що в них одні кольори, одна віра та одна кров. Як можна бачити на фото, напис зроблений сербською мовою.

Та й загалом сербські уболівальники неодноразово висловлювали свою прихильність до Росії та Володимира Путіна. Тож мотивація вибити на турнірному шляху цей клуб має переповнювати футболістів Динамо.

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Динамо не має права програти Партизану. Це не справа грошей чи коефіцієнтів (хоч і того, і того не вистачає). Це політичний момент. Програвати команді, яка лояльно ставиться до Росії у часи, коли вона знищує Україну та її народ — неприпустимо.

Тому це протистояння не за честь команди, а за честь країни. І ми сподіваємося, що віцечемпіони УПЛ розуміють ситуацію, та будуть гризти землю, щоб перемогти. Бо так і має бути.