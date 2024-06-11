Динамо може підписати нападника Зорі

Київське Динамо зацікавлене в трансфері нападника Зорі Едуардо Герреро.

Про це повідомляє видання Sport Arena.

Кияни розглядають кандидатуру панамського гравця луганців, однак мають й інші варіанти для підсилення атакувальної лінії.

Президент Зорі Євген Геллер схиляється до повноцінної оплати за трансфер футболіста, а не обмін гравцями з доплатою.

У нинішньому сезоні Герреро провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Динамо завершує трансфер центрального захисника Форталези Браяна Себальоса.