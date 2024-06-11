Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо може підписати нападника Зорі

Станіслав Лисак — 11 червня, 13:48
Динамо може підписати нападника Зорі

Київське Динамо зацікавлене в трансфері нападника Зорі Едуардо Герреро.

Про це повідомляє видання Sport Arena.

Кияни розглядають кандидатуру панамського гравця луганців, однак мають й інші варіанти для підсилення атакувальної лінії.

Президент Зорі Євген Геллер схиляється до повноцінної оплати за трансфер футболіста, а не обмін гравцями з доплатою.

У нинішньому сезоні Герреро провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Динамо завершує трансфер центрального захисника Форталези Браяна Себальоса.

Динамо Київ Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Едуардо Герреро Зоря Луганськ

Динамо Київ

Тренер Оболоні: Перемога над Динамо в Кубку України надихнула нашу команду
Президент аматорського клубу: Шахтар і Динамо — монстри, які 30 років вбивали дитячий та молодіжний футбол
Динамо завершує трансфер колумбійського захисника
Жирона планує зберегти Циганкова в команді
Динамо домовилося з Форталезою щодо трансферу центрального захисника

Останні новини