Недалекоглядність та відставання. 4 аргументи на користь Динамо у протистоянні з Партизаном

Київське Динамо зійдеться з сербським Партизаном у двобої в межах другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний український клуб проведе перший матч у єврокубковій кампанії-2024/25, а саме протистояння викликає неабиякий інтерес шанувальників футболу.

Команда Олександра Шовковського вважається фаворитом зустрічі. Чемпіон розбирався, за рахунок чого, і завдяки кому кияни можуть мати такий статус. І прийшов до висновку, що "біло-синім" такий суперник по зубам. Чому — розповідаємо нижче.

Зміна тренера в ім'я сумнівного ефекту

Ще перед стартом сезону було відомо, що в новий розіграш Партизан вступатиме з новим-старим тренером. Замість добре знайомого українським уболівальникам ексгравця Шахтаря Ігора Дуляя "трунарі" запросили Александра Станоєвича. Останній з першого липня очолює команду із Белграда вже втретє.

Попередній сезон Партизан закінчив вкотре невдало. Востаннє титул чемпіона "могильникам" посміхався ще в сезоні-2016/17. Станоєвич часів першого періоду в клубі виграв з командою чемпіонство двічі, але було це ще в 2010-му, й зовсім із іншими гравцями, які давали колективу інші ігрові можливості. Сьогоднішній Партизан суттєво поступається головному і єдиному конкуренту в обличчі Црвени Звезди в усіх лініях, і виправляти такий стан речей дієвими кроками на тому ж ринку аж ніяк не збирається. Годі сподіватися на успіх з нинішнім підбором виконавців і в єврокубках. Тож питання "Нашо?.." у випадку Партизана у контексті рішення змінити наставника актуальне й доцільне на всі 100.

Перевага в командній та індивідуальній майстерності

Партизан — один з тих клубів, які живуть за рахунок вдалих продажів на ринку. А тому придбання за дріб'язок і подальший перепродаж, а також виховання місцевих талантів із прорахунком оптимального моменту для здійснення трансферу на "вихід" — невід'ємні атрибути буття "могильників" із сезону в сезон.

Та цього разу в списку найдорожчих продажів Партизана маячить скромна цифра в 1,5 мільйони євро. Стільки віддала іспанська Сарагоса за нападника Самеда Баздара. Й такий стан справ — зовсім не випадковість. За винятком 24-річного форварда Матеуса Салданьї, про якого ми встигли поговорити напередодні, інших дійсно яскравих футболістів у складі Партизана просто нема.

Георгій Бущан, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко. На кожній з тих позицій, яку представляють ці футболісти Динамо, в Партизана грає номінально слабший футболіст. Таку перевагу ще треба використати, проте саме наявність чи відсутність того чи іншого потенціалу дозволяє будувати план на гру.

"Могильники" підходять до матчу не в кращому стані

На відміну від Динамо, Партизан перед першою зустріччю сторін у ЛЧ один офіційний матч зіграв. Белградці встигли стартувати у національній першості грою з Напредаком. І суперника у виїзному (насправді гру було проведено на клубній арені Партизана) матчі перемогли з рахунком 1:0.

Втім, це якраз той випадок, коли диявол сховався у деталях. За 4 дні до першої частини протистояння з киянами "могильники" на команду, якій от-от складати непростий іспит у найбільш престижному єврокубку, були аж ніяк не схожі. Команда Станоєвича не тільки дозволила супернику аж надто багато, а й була близькою до першої втрати очок на користь Црвени Звезди.

Напредак провів навдивовижу якісний матч, у якому влучив у отвір воріт суперника аж 8 разів. Тоді як Партизан обмежувався лінивим володінням ініціативою без якісного загострення. Не допомогло й вилучення в складі суперника — з 67-ї хвилини Напредак грав у меншості. І лише на останніх хвилинах сутички "могильники" вирвали перемогу завдяки вдалим діям головного бомбардира команди Салданьї.

Партизан не вміє грати у Лізі чемпіонів на виїзді

Із 5 останніх матчів у головному єврокубку на своєму полі Партизан виграв 4. Враховуючи, що "трунарі" відомі не тільки жорстким норовом своїх уболівальників, а й їх шаленою підтримкою, не дивно, що ця команда не тільки вважається, а й є "домашньою" на практиці. А от зі звитягами на виїзді в белградців великі пробіли.

Першу гру українського та сербського клубів прийматиме польский Люблін. Таким чином, Динамо фактору свого поля буде позбавлене. Однак використати цей аспект як можливий козир суперник радше не зможе. Партизан не знає перемог за межами своєї арени в ЛЧ протягом уже 4-х матчів. І якщо мирові з румунським ФКСБ та грецьким Олімпіакосом ще можна зарахувати в актив, то аналогічний результат з чорногорською Будучностю та поразку від білоруського БАТЕ — аж ніяк.