Динамо — Партизан: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Початок — о 21:00 за київським часом.

Динамо Київ

Знову програвши Шахтареві у чемпіонських перегонах, "біло-сині" змушені були задовольнитися срібними медалями Української Прем'єр-ліги та спробують вийти в груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи через сито кваліфікації. Востаннє їм вдавалося це зробити у 2020-му році, коли команду очолив Мірча Луческу. Щоправда, тоді Динамо стартувало з третього відбіркового раунду, а не другого.

Команда Олександра Шовковського готувалася до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії, де провела п'ять контрольних матчів. Спочатку зіграла внічию з німецькими Падерборном (0:0) та Шальке (2:2), потім перемогла данський Брондбю (4:0) та південноафриканський Мамелоді Сандаунс, а в завершальному спарингу поступилася німецькому Уніону з Берліна (2:3).

ФК Динамо Київ

Під час літнього трансферного вікна Динамо потужно підсилилося, підписавши талановитих лідерів Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського, Максима Брагару з Чорноморця, а також орендувавши колумбійця Браяна Себальоса з бразильської Форталези. Тож кияни однозначно спробують перервати гегемонію Шахтаря в Україні й знову навести шереху на міжнародній арені.

Однак Брагару та Рубчинський поїхали на Олімпійські ігри, де захищатимуть кольори збірної України U-23. Утім, навіть без них підопічні Шовковського цілком можуть розраховувати на позитивний результат майбутнього протистояння.

Партизан

Сербські "могильники" з Белграда також стали віцечемпіонами своєї країни, відставши на сім очок від Црвени Звезди. Останній раз Партизан вигравав чемпіонський титул ще в сезоні-2016/17, тож його вболівальники чекають на нове "золото" ще довше за киян.

Найкращим досягненням Партизана в єврокубках є фінал Кубка європейських чемпіонів у сезоні-1965/66, де він поступився мадридському Реалу з рахунком 1:2. Однак з того часу пройшло вже майже 60 років і наразі цей клуб виступає значно, значно скромніше.

Під час підготовки до сезону Партизан їздив до Москви на турнір під назвою "Братський кубок, де грав із російськими клубами. Та й сербські уболівальники неодноразово висловлювали свою прихильність до Росії та президента Володимира Путіна. Тож мотивація вибити на турнірному шляху цей клуб має переповнювати футболістів Динамо.

Товариський матч між московським Локомотивом та Партизаном ФК Партизан

19 липня Партизан стартував у чемпіонаті, здобувши мінімальну перемогу над Напредаком (1:0) у першому турі сербської Суперліги. На матчі в Любліні будуть закриті гостьові трибуни, тож сподіваємось, що сербські вболівальники не зіпсують атмосферу на стадіоні своєю присутністю.

Історія зустрічей

Протистояння між Динамо та Партизаном налічує чотири поєдинки. Вперше команди перетиналися в 1976 році, коли Динамо спочатку здобуло гостьову перемогу з рахунком 2:0, а згодом розгромило сербів вдома — 3:0.

Через 41 рік, у 2017-му, доля звела команди на груповому етапі Ліги Європи. Тоді Динамо здобуло непросту перемогу на виїзді (3:2), а вдома забили аж чотири м'ячі, пропустивши у відповідь лише один.

Де дивитися

Дивитися матч Динамо — Партизан онлайн в Україні можна буде на телеканалі 2+2.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Партизан: Йованович — Филипович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.

Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Динамо — 1,58;

Нічия — 4,15;

Перемога Партизана — 5,40.

Прогноз Чемпіона

2:0 — перемога Динамо.