Динамо — Партизан: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Початок — о 21:00 за київським часом.
Динамо Київ
Знову програвши Шахтареві у чемпіонських перегонах, "біло-сині" змушені були задовольнитися срібними медалями Української Прем'єр-ліги та спробують вийти в груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи через сито кваліфікації. Востаннє їм вдавалося це зробити у 2020-му році, коли команду очолив Мірча Луческу. Щоправда, тоді Динамо стартувало з третього відбіркового раунду, а не другого.
Команда Олександра Шовковського готувалася до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії, де провела п'ять контрольних матчів. Спочатку зіграла внічию з німецькими Падерборном (0:0) та Шальке (2:2), потім перемогла данський Брондбю (4:0) та південноафриканський Мамелоді Сандаунс, а в завершальному спарингу поступилася німецькому Уніону з Берліна (2:3).
Під час літнього трансферного вікна Динамо потужно підсилилося, підписавши талановитих лідерів Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського, Максима Брагару з Чорноморця, а також орендувавши колумбійця Браяна Себальоса з бразильської Форталези. Тож кияни однозначно спробують перервати гегемонію Шахтаря в Україні й знову навести шереху на міжнародній арені.
Однак Брагару та Рубчинський поїхали на Олімпійські ігри, де захищатимуть кольори збірної України U-23. Утім, навіть без них підопічні Шовковського цілком можуть розраховувати на позитивний результат майбутнього протистояння.
Партизан
Сербські "могильники" з Белграда також стали віцечемпіонами своєї країни, відставши на сім очок від Црвени Звезди. Останній раз Партизан вигравав чемпіонський титул ще в сезоні-2016/17, тож його вболівальники чекають на нове "золото" ще довше за киян.
Найкращим досягненням Партизана в єврокубках є фінал Кубка європейських чемпіонів у сезоні-1965/66, де він поступився мадридському Реалу з рахунком 1:2. Однак з того часу пройшло вже майже 60 років і наразі цей клуб виступає значно, значно скромніше.
Під час підготовки до сезону Партизан їздив до Москви на турнір під назвою "Братський кубок, де грав із російськими клубами. Та й сербські уболівальники неодноразово висловлювали свою прихильність до Росії та президента Володимира Путіна. Тож мотивація вибити на турнірному шляху цей клуб має переповнювати футболістів Динамо.
19 липня Партизан стартував у чемпіонаті, здобувши мінімальну перемогу над Напредаком (1:0) у першому турі сербської Суперліги. На матчі в Любліні будуть закриті гостьові трибуни, тож сподіваємось, що сербські вболівальники не зіпсують атмосферу на стадіоні своєю присутністю.
Історія зустрічей
Протистояння між Динамо та Партизаном налічує чотири поєдинки. Вперше команди перетиналися в 1976 році, коли Динамо спочатку здобуло гостьову перемогу з рахунком 2:0, а згодом розгромило сербів вдома — 3:0.
Через 41 рік, у 2017-му, доля звела команди на груповому етапі Ліги Європи. Тоді Динамо здобуло непросту перемогу на виїзді (3:2), а вдома забили аж чотири м'ячі, пропустивши у відповідь лише один.
Де дивитися
Дивитися матч Динамо — Партизан онлайн в Україні можна буде на телеканалі 2+2.
Орієнтовні склади
Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Волошин, Ярмоленко, Ванат.
Партизан: Йованович — Филипович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.
Коефіцієнти від Фавбет
Перемога Динамо — 1,58;
Нічия — 4,15;
Перемога Партизана — 5,40.
Прогноз Чемпіона
2:0 — перемога Динамо.