Гуру стандартів, який стажувався в Карпатах: що відомо про тренера Динамо Кендзьорека

Мацей Кендзьорек став першим польським тренером в історії українського футболу. Цей непересічний фахівець є представником сучасної тренерської школи, який будує гру команди через детальний аналітичний підхід. У цьому аспекті Кендзьорек нагадує легендарного Валерія Лобановського з науковим центром Анатолія Зеленцова. Можливо, саме тому керівництво Динамо зупинило вибір на поляку?

"Чемпіон" підготував матеріал про тренерський шлях Мацея Кендзьорека.

Від нижчих ліг до топ-клубів

Мацей Кендзьорек народився 1 липня 1980 року в місті Отвоцьк, яке розташоване у 25 км від Варшави. Свої перші кроки у футболі він робив у сусідньому Карчеві, де грав за команду Мазур, що виступала у 4–5 дивізіонах.

Мацей Кендзьорек у ФК Мазур, 2006 рік ФК Мазур

Відсутність гучної професійної кар'єри гравця не завадила йому обрати тренерський шлях. Спочатку він працював з юнацькими командами Мазура, а у віці 29 років очолив клуб регіональної ліги Вільга Гарволін. Упродовж наступних п'яти років Кендзьорек встиг попрацювати у Радощі, Старті Отвоцьк та Вікторії Сулеювек. Назви цих клубів нічого не скажуть українському вболівальнику. Втім, завдяки здобутому досвіду в регіональних лігах перспективного фахівця у квітні 2016 року запросили до тренерського штабу Марека Папшуна в Ракуві.

Амбітний проєкт, за фінансової підтримки польського підприємця Міхала Сверчевського, здійснив стрімкий злет з Другої ліги до Екстракласи, куди Ракув повернувся після 21-річної перерви.

У штабі Папшуна Кендзьорек виконував роль "мозкового центру" з аналітики та стандартних положень. Під його керівництвом команда з Ченстохови перетворила розіграші кутових і штрафних на дієву зброю. Як результат – Ракув почергово став чемпіоном Другої та Першої ліги.

Марек Папшун і Мацей Кендзьорек ФК Ракув

За Кендзьореком закріпилася репутація сильного аналітика, і коли у грудні 2019 року його шляхи з Ракувом розійшлися, він недовго залишався без роботи. Поляк допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019, а згодом працював помічником головного тренера в Арці Гдиня у Першій лізі сезону-2020/21.

Наступні два з половиною роки Кендзьорек був асистентом у познанському Леху – спочатку Мацея Скоржи, а згодом нідерландця Джона ван ден Брома. У сезоні-2021/22 "залізничники" стали чемпіонами Польщі, а наступного року Кендзьорек допоміг команді сенсаційно вийти до чвертьфіналу Ліги конференцій. Цей успіх став одним із найбільших для польських клубів у єврокубках за останні десятиліття.

Мацей Кендзьорек у Леху ФК Лех

Досвід головного тренера в клубі Екстракласи

Здобувши солідний багаж знань у штабах елітних клубів Польщі, Кендзьорек зрештою отримав можливість спробувати сили в самостійній роботі. Наприкінці року, у грудні 2023-го, фахівець очолив Радомяк.

Під його керівництвом команда провела 17 матчів: 5 перемог, 4 нічиї та 8 поразок. У цей період Радомяк добряче лихоманило. Команда могла здобути яскраві перемоги над фаворитами, як-от над Легією (3:0) чи Ракувом (2:1), а потім поступитися аутсайдеру Екстракласи – ЛКС Лодзь (2:3). У підсумку клуб змушений був боротися за виживання, а Кендзьорека звільнили за тур до завершення чемпіонату.

Мацей Кендзьорек у Радомяку Weszło.com

У серпні 2025 року польського тренера запросили до київського Динамо. У штабі Олександра Шовковського, а згодом Ігоря Костюка Кендзьорек обіймав посаду аналітика та відповідав за стандартні положення.

Цікаво, що раніше на посаду головного тренера Динамо обговорювали кандидатуру Марека Папшуна. У підсумку ж "біло-синіх" очолив його колишній асистент. 23 жовтня в матчі проти Кудрівки (3:1) Кендзьорек дебютував на чолі киян, однак поки що у статусі виконувача обов'язків.

Стажування в Карпатах та міжнародний досвід

Мало хто знає, що цікавою та символічною сторінкою в біографії Мацея Кендзьорека було його стажування у львівських Карпатах. Це сталося ще у 2005 році, коли молодий фахівець приїхав переймати досвід у "зелено-білих", яких на той момент очолював Юрій Дячук-Ставицький. Хто б міг уявити, що через двадцять років той маловідомий стажер очолить київське Динамо.

Загалом поляк постійно прагне розширювати футбольний кругозір і активно вивчає методики іноземних клубів. У Великій Британії Кендзьорек відвідував тренування ексцентричного Марсело Б'єлси під час його каденції у Лідсі та вивчав структуру Квінз Парк Рейнджерс, а також проходив стажування в нідерландському Феєнорді. Вже під час роботи в Радомяку Мацей їздив переймати напрацювання до італійського Фрозіноне.

Кендзьорек на стажуванні у Фрозіноне Інстаграм Мацея Кендзьорека

Такий багатий практичний досвід сформував його головний життєвий і професійний принцип:

"Я не вірю в удачу чи везіння у футболі, я вірю у системну працю. Футбол – це моя пристрасть, тому моя робота для мене – це в задоволення. Коли ти детально знаєш, як грає суперник, ти просто готовий до більшості сценаріїв на полі", – розповідав Кендзьорек в інтерв'ю для TVP Sport.

Фірмова фішка Кендзьорека: 250 варіантів та математика стандартів

Найсильнішою стороною Кендзьорека небезпідставно вважаються саме стандартні положення, за що він і отримав прізвисько "Гуру стандартів". Ще під час роботи в Ракуві в інтерв'ю для SportoweFakty фахівець розповідав, що у його персональній базі нараховується близько 250 варіантів стандартних положень, 120 з яких припадали лише на кутові.

Цей козир був успішно використаний під час його роботи в наступних клубах. Зокрема, у познанському Леху в чемпіонському сезоні команда стала найкращою в Лізі за показником реалізованих стандартів – майже 30 відсотків голів припадали саме на кутові та штрафні.

Під час підготовки до чергового матчу Кендзьорек детально розбирає, як суперник захищається при стандартах – персонально чи зонально. Залежно від ситуації його підопічні застосовують один із заздалегідь награних варіантів. Для цього в нього розроблена спеціальна система жестів та коротких команд, якими подаючий гравець сигналізує партнерам, який саме розіграш буде виконано.

Мацей Кендзьорек і Тарас Михавко ФК Динамо

У Динамо сподіваються, що цей тактичний арсенал допоможе здобувати перевагу над суперниками у відповідальних протистояннях – з умовним Шахтарем чи в єврокубках. Адже футбольне правило "порядок б'є клас" ніхто не скасовував.

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Виклики в Динамо: завищені очікування та перші іспити

Водночас певне занепокоєння викликає відсутність у фахівця тривалого досвіду самостійної роботи з топ-командами. Його єдиний період у Радомяку виявився доволі суперечливим і завершився достроковим звільненням.

У Динамо ж тиск на головного тренера завжди колосальний, адже перед клубом стоять виключно максимальні завдання – чемпіонство в УПЛ та здобуття Кубку України. До того ж наразі в київському колективі зібрані як досвідчені ветерани, так і перспективна молодь та легіонери. У попередніх наставників виникали певні труднощі з лідерами роздягальні, які мають великий авторитет у команді. У пам'яті ще свіжі непорозуміння Шовковського і Костюка з Андрієм Ярмоленком. Головне питання тепер: чи зуміє поляк створити правильний мікроклімат і згуртувати роздягальню?

Кендзьорек уже робить для цього серйозні кроки. Зокрема, захисник киян Костянтин Вівчаренко розповів про комунікацію з новим наставником, який спілкується з командою не лише англійською, а й українською:

"У нього добра українська мова. Він же з учителькою, наскільки я знаю, займається українською мовою, тому він підтягнув", – розповів фланговий оборонець.

"Гуру стандартів" уже отримав певний кредит довіри від керівництва. Кендзьорек сформував тренерський штаб на власний розсуд, запросивши до Динамо двох співвітчизників – Гжегожа Войтков'яка та Даніеля Войташа.

Мацей Кендзьорек зі своїми помічниками ФК Динамо

Перший матч проти Кудрівки став для Кендзьорека дебютним біля керма киян. Новий наставник виставив у старті перевірену обойму, проте вперше у нинішньому сезоні УПЛ дав шанс у основі Миколі Михайленку, який склав дует опорників з Володимиром Бражком та відзначився чудовим голом.

"Завдання залишаються незмінними – перемагати в усіх матчах. Я працюю в клубі вже понад рік, тому добре розумію, наскільки великим є Динамо і яке значення воно має для людей", – зазначив Кендзьорек після дебютної гри.

Контраверсійним виявився кубковий матч Динамо проти Шахтаря (0:3). У перші 30 хвилин підопічні Кендзьорека не поступалися "гірникам". Проте вилучення Тараса Михавка поламало всю гру. Грати вдесятьох проти чемпіона України – справа невдячна.

ФК Динамо

Найближчі поєдинки дадуть остаточну відповідь щодо перспектив польського фахівця у столиці України – чи стане він "каліфом на годину", чи затримається в Києві надовго.