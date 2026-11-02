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Гуру стандартів, який стажувався в Карпатах: що відомо про тренера Динамо Кендзьорека

Сергій Шаховець — 2 листопада 2026, 12:00
ФК Динамо
Гуру стандартів, який стажувався в Карпатах: що відомо про тренера Динамо Кендзьорека

Мацей Кендзьорек став першим польським тренером в історії українського футболу. Цей непересічний фахівець є представником сучасної тренерської школи, який будує гру команди через детальний аналітичний підхід. У цьому аспекті Кендзьорек нагадує легендарного Валерія Лобановського з науковим центром Анатолія Зеленцова. Можливо, саме тому керівництво Динамо зупинило вибір на поляку?

"Чемпіон" підготував матеріал про тренерський шлях Мацея Кендзьорека.

Від нижчих ліг до топ-клубів

Мацей Кендзьорек народився 1 липня 1980 року в місті Отвоцьк, яке розташоване у 25 км від Варшави. Свої перші кроки у футболі він робив у сусідньому Карчеві, де грав за команду Мазур, що виступала у 4–5 дивізіонах.

Мацей Кендзьорек у ФК Мазур, 2006 рік
Мацей Кендзьорек у ФК Мазур, 2006 рік
ФК Мазур

Відсутність гучної професійної кар'єри гравця не завадила йому обрати тренерський шлях. Спочатку він працював з юнацькими командами Мазура, а у віці 29 років очолив клуб регіональної ліги Вільга Гарволін. Упродовж наступних п'яти років Кендзьорек встиг попрацювати у Радощі, Старті Отвоцьк та Вікторії Сулеювек. Назви цих клубів нічого не скажуть українському вболівальнику. Втім, завдяки здобутому досвіду в регіональних лігах перспективного фахівця у квітні 2016 року запросили до тренерського штабу Марека Папшуна в Ракуві.

Амбітний проєкт, за фінансової підтримки польського підприємця Міхала Сверчевського, здійснив стрімкий злет з Другої ліги до Екстракласи, куди Ракув повернувся після 21-річної перерви.

У штабі Папшуна Кендзьорек виконував роль "мозкового центру" з аналітики та стандартних положень. Під його керівництвом команда з Ченстохови перетворила розіграші кутових і штрафних на дієву зброю. Як результат – Ракув почергово став чемпіоном Другої та Першої ліги.

Марек Папшун і Мацей Кендзьорек
Марек Папшун і Мацей Кендзьорек
ФК Ракув

За Кендзьореком закріпилася репутація сильного аналітика, і коли у грудні 2019 року його шляхи з Ракувом розійшлися, він недовго залишався без роботи. Поляк допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019, а згодом працював помічником головного тренера в Арці Гдиня у Першій лізі сезону-2020/21.

Наступні два з половиною роки Кендзьорек був асистентом у познанському Леху – спочатку Мацея Скоржи, а згодом нідерландця Джона ван ден Брома. У сезоні-2021/22 "залізничники" стали чемпіонами Польщі, а наступного року Кендзьорек допоміг команді сенсаційно вийти до чвертьфіналу Ліги конференцій. Цей успіх став одним із найбільших для польських клубів у єврокубках за останні десятиліття.

Мацей Кендзьорек у Леху
Мацей Кендзьорек у Леху
ФК Лех

Досвід головного тренера в клубі Екстракласи

Здобувши солідний багаж знань у штабах елітних клубів Польщі, Кендзьорек зрештою отримав можливість спробувати сили в самостійній роботі. Наприкінці року, у грудні 2023-го, фахівець очолив Радомяк.

Під його керівництвом команда провела 17 матчів: 5 перемог, 4 нічиї та 8 поразок. У цей період Радомяк добряче лихоманило. Команда могла здобути яскраві перемоги над фаворитами, як-от над Легією (3:0) чи Ракувом (2:1), а потім поступитися аутсайдеру Екстракласи – ЛКС Лодзь (2:3). У підсумку клуб змушений був боротися за виживання, а Кендзьорека звільнили за тур до завершення чемпіонату.

Мацей Кендзьорек у Радомяку
Мацей Кендзьорек у Радомяку
Weszło.com

У серпні 2025 року польського тренера запросили до київського Динамо. У штабі Олександра Шовковського, а згодом Ігоря Костюка Кендзьорек обіймав посаду аналітика та відповідав за стандартні положення.

Цікаво, що раніше на посаду головного тренера Динамо обговорювали кандидатуру Марека Папшуна. У підсумку ж "біло-синіх" очолив його колишній асистент. 23 жовтня в матчі проти Кудрівки (3:1) Кендзьорек дебютував на чолі киян, однак поки що у статусі виконувача обов'язків.

Стажування в Карпатах та міжнародний досвід

Мало хто знає, що цікавою та символічною сторінкою в біографії Мацея Кендзьорека було його стажування у львівських Карпатах. Це сталося ще у 2005 році, коли молодий фахівець приїхав переймати досвід у "зелено-білих", яких на той момент очолював Юрій Дячук-Ставицький. Хто б міг уявити, що через двадцять років той маловідомий стажер очолить київське Динамо.

Загалом поляк постійно прагне розширювати футбольний кругозір і активно вивчає методики іноземних клубів. У Великій Британії Кендзьорек відвідував тренування ексцентричного Марсело Б'єлси під час його каденції у Лідсі та вивчав структуру Квінз Парк Рейнджерс, а також проходив стажування в нідерландському Феєнорді. Вже під час роботи в Радомяку Мацей їздив переймати напрацювання до італійського Фрозіноне.

Кендзьорек на стажуванні у Фрозіноне
Кендзьорек на стажуванні у Фрозіноне
Інстаграм Мацея Кендзьорека

Такий багатий практичний досвід сформував його головний життєвий і професійний принцип:

"Я не вірю в удачу чи везіння у футболі, я вірю у системну працю. Футбол – це моя пристрасть, тому моя робота для мене – це в задоволення. Коли ти детально знаєш, як грає суперник, ти просто готовий до більшості сценаріїв на полі", – розповідав Кендзьорек в інтерв'ю для TVP Sport.

Фірмова фішка Кендзьорека: 250 варіантів та математика стандартів

Найсильнішою стороною Кендзьорека небезпідставно вважаються саме стандартні положення, за що він і отримав прізвисько "Гуру стандартів". Ще під час роботи в Ракуві в інтерв'ю для SportoweFakty фахівець розповідав, що у його персональній базі нараховується близько 250 варіантів стандартних положень, 120 з яких припадали лише на кутові.

Цей козир був успішно використаний під час його роботи в наступних клубах. Зокрема, у познанському Леху в чемпіонському сезоні команда стала найкращою в Лізі за показником реалізованих стандартів – майже 30 відсотків голів припадали саме на кутові та штрафні.

Під час підготовки до чергового матчу Кендзьорек детально розбирає, як суперник захищається при стандартах – персонально чи зонально. Залежно від ситуації його підопічні застосовують один із заздалегідь награних варіантів. Для цього в нього розроблена спеціальна система жестів та коротких команд, якими подаючий гравець сигналізує партнерам, який саме розіграш буде виконано.

Мацей Кендзьорек і Тарас Михавко
Мацей Кендзьорек і Тарас Михавко
ФК Динамо

У Динамо сподіваються, що цей тактичний арсенал допоможе здобувати перевагу над суперниками у відповідальних протистояннях – з умовним Шахтарем чи в єврокубках. Адже футбольне правило "порядок б'є клас" ніхто не скасовував.

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Водночас певне занепокоєння викликає відсутність у фахівця тривалого досвіду самостійної роботи з топ-командами. Його єдиний період у Радомяку виявився доволі суперечливим і завершився достроковим звільненням.

У Динамо ж тиск на головного тренера завжди колосальний, адже перед клубом стоять виключно максимальні завдання – чемпіонство в УПЛ та здобуття Кубку України. До того ж наразі в київському колективі зібрані як досвідчені ветерани, так і перспективна молодь та легіонери. У попередніх наставників виникали певні труднощі з лідерами роздягальні, які мають великий авторитет у команді. У пам'яті ще свіжі непорозуміння Шовковського і Костюка з Андрієм Ярмоленком. Головне питання тепер: чи зуміє поляк створити правильний мікроклімат і згуртувати роздягальню?

Кендзьорек уже робить для цього серйозні кроки. Зокрема, захисник киян Костянтин Вівчаренко розповів про комунікацію з новим наставником, який спілкується з командою не лише англійською, а й українською:

"У нього добра українська мова. Він же з учителькою, наскільки я знаю, займається українською мовою, тому він підтягнув", – розповів фланговий оборонець.

"Гуру стандартів" уже отримав певний кредит довіри від керівництва. Кендзьорек сформував тренерський штаб на власний розсуд, запросивши до Динамо двох співвітчизників – Гжегожа Войтков'яка та Даніеля Войташа.

Мацей Кендзьорек зі своїми помічниками
Мацей Кендзьорек зі своїми помічниками
ФК Динамо

Перший матч проти Кудрівки став для Кендзьорека дебютним біля керма киян. Новий наставник виставив у старті перевірену обойму, проте вперше у нинішньому сезоні УПЛ дав шанс у основі Миколі Михайленку, який склав дует опорників з Володимиром Бражком та відзначився чудовим голом.

"Завдання залишаються незмінними – перемагати в усіх матчах. Я працюю в клубі вже понад рік, тому добре розумію, наскільки великим є Динамо і яке значення воно має для людей", – зазначив Кендзьорек після дебютної гри.

Контраверсійним виявився кубковий матч Динамо проти Шахтаря (0:3). У перші 30 хвилин підопічні Кендзьорека не поступалися "гірникам". Проте вилучення Тараса Михавка поламало всю гру. Грати вдесятьох проти чемпіона України – справа невдячна.

ФК Динамо

Найближчі поєдинки дадуть остаточну відповідь щодо перспектив польського фахівця у столиці України – чи стане він "каліфом на годину", чи затримається в Києві надовго.

Головний тренер Динамо Київ