Я ніякої системності не бачу, жодної, – Поздєєв розкритикував Динамо, попри перемогу над Зрінські

Колишній головний тренер Колоса Олександр Поздєєв розкритикував Динамо за відсутність системності після матчу 3-го туру Ліги конференцій УЄФА проти Зрінські.

Його слова передає Український футбол.

Наставник зазначає, що кияни грають так, як дозволяє суперник, і не має власної ідентичності.

"Я ніякої системності не бачу, жодної. Проблеми вирішуються, коли вже все починає сипатися. Це стосується того ж запрошення Кендзьорека. Тобто це не системний клуб, а радше сімейний. Динамо постійно підлаштовується під суперників. Команда не має свого стилю, грає то в п'ять захисників, то у чотири. Динамо діє на полі так, як йому дозволяє опонент – і на цьому все.

Немає зараз у команди власної ідентичності. Я дійсно щиро радий, що сьогодні команда здобула таку ефектну перемогу в Лізі конференцій, але бентежить відсутність системності в клубі. Дай боже, аби вони й надалі вигравали на євроарені", – сказав Поздєєв.