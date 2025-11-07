Я ніякої системності не бачу, жодної, – Поздєєв розкритикував Динамо, попри перемогу над Зрінські
Колишній головний тренер Колоса Олександр Поздєєв розкритикував Динамо за відсутність системності після матчу 3-го туру Ліги конференцій УЄФА проти Зрінські.
Його слова передає Український футбол.
Наставник зазначає, що кияни грають так, як дозволяє суперник, і не має власної ідентичності.
"Я ніякої системності не бачу, жодної. Проблеми вирішуються, коли вже все починає сипатися. Це стосується того ж запрошення Кендзьорека. Тобто це не системний клуб, а радше сімейний. Динамо постійно підлаштовується під суперників. Команда не має свого стилю, грає то в п'ять захисників, то у чотири. Динамо діє на полі так, як йому дозволяє опонент – і на цьому все.
Немає зараз у команди власної ідентичності. Я дійсно щиро радий, що сьогодні команда здобула таку ефектну перемогу в Лізі конференцій, але бентежить відсутність системності в клубі. Дай боже, аби вони й надалі вигравали на євроарені", – сказав Поздєєв.
Нагадаємо, в третьому турі Ліги конференцій УЄФА Динамо розгромило Зрінські (6:0), а Шахтар переміг Брейдаблік (2:0). Ці результати дозволили Україні піднятися в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Зауважимо, що одразу п'ять українців потрапили до символічної збірної третього туру основного етапу Ліги конференцій за версією Sofascore. Також стало відомо, скільки Динамо та Шахтар заробили за свої єврокубкові звитяги.