Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Одразу п'ять українців опинилися в символічній збірній 3 туру Ліги конференцій за версією Sofascore

Олексій Погорелов — 7 листопада 2025, 11:56
Віталій Буяльський
Віталій Буяльський
ФК Динамо Київ

За підсумком усіх матчів третього туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 статистичний портал Sofascore оприлюднив символічну збірну гравців із найвищими оцінками.

У команді, що складається з одинадцяти набільш високооцінених футболістів, опинилися одразу п'ять представників України.

Найкращу оцінку серед українців отримав хавбек київського Динамо Віталій Буяльський (9,0). Він на 0,3 бала поступився найкращому гравцю туру в особі Ісмаїли Сарра (9,3) з Крістал Пелес.

Місце у символічній збірній також заслужили такі гравці Динамо, як Владислав Кабаєв (8,4) та Денис Попов (8,1). Компанію їм склали хавбек Шахтаря Артем Бондаренко (8,5), а також захисник Універсітаті Олександр Романчук (8,6), який відзначився голом у матчі проти Рапіда.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, що в третьому турі основного етапу Ліги конференцій Шахтар переміг Брейдаблік (2:0), після чого Динамо не залишило шансів Зрінські (6:0).

Раніше стало відомо, скільки Динамо та Шахтар заробили за свої єврокубкові звитяги.

Віталій Буяльський Динамо Київ Олександр Романчук Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Владислав Кабаєв Денис Попов Ліга конференцій 2025/26

Динамо Київ

Шахтар – у першій десятці, Динамо потрапило в зону плейоф: турнірна таблиця Ліги конференцій
Михавко: Ми задоволені розгромом Зрінські, але вже починаємо думати про матч з ЛНЗ
Шовковський – про розгром Зрінські: Динамо треба покращувати якість гри, намагатися стати досконалим
Іспит для ЛНЗ, гарячий вояж Ротаня та битва за місце під сонцем. Головні інтриги 12 туру УПЛ
Динамо та Шахтар реабілітувались, Романчук приніс перемогу Університаті: підсумки єврокубкового дня України

Останні новини