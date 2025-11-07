Одразу п'ять українців опинилися в символічній збірній 3 туру Ліги конференцій за версією Sofascore

За підсумком усіх матчів третього туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 статистичний портал Sofascore оприлюднив символічну збірну гравців із найвищими оцінками.

У команді, що складається з одинадцяти набільш високооцінених футболістів, опинилися одразу п'ять представників України.

Найкращу оцінку серед українців отримав хавбек київського Динамо Віталій Буяльський (9,0). Він на 0,3 бала поступився найкращому гравцю туру в особі Ісмаїли Сарра (9,3) з Крістал Пелес.

Місце у символічній збірній також заслужили такі гравці Динамо, як Владислав Кабаєв (8,4) та Денис Попов (8,1). Компанію їм склали хавбек Шахтаря Артем Бондаренко (8,5), а також захисник Універсітаті Олександр Романчук (8,6), який відзначився голом у матчі проти Рапіда.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, що в третьому турі основного етапу Ліги конференцій Шахтар переміг Брейдаблік (2:0), після чого Динамо не залишило шансів Зрінські (6:0).

Раніше стало відомо, скільки Динамо та Шахтар заробили за свої єврокубкові звитяги.