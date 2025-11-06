Шість голів у ворота боснійців: Динамо розгромило Зрінські у Лізі конференцій

Київське Динамо в номінально домашньому матчі у польському Любліні обіграло боснійський клуб Зрінські в межах третього туру Ліги конференцій УЄФА.

Зустріч завершилась з рахунком 6:0.

Кияни з перших хвилин взяли під контроль гру, досягши володіння м'ячем у 70% в першому таймі. Вперед "біло-сині" вийшли після розіграшу кутового – Буяльський виконав подачу у воротарський майданчик, де Попов головою переправив м'яч у сітку.

Динамо подвоїло перевагу у другій половині гри після швидкого розіграшу штрафного. Буяльський відпасував на Піхальонка, який прострілив у штрафний майданчик на Герреро, який вже в порожні ворота відправив м'яч. За дві хвилини столичний колектив довів рахунок до розгромного – Кабаєв з лінії штрафного пробив під стійку воріт Зрінські.

Надалі "біло-сині" використали два виходи віч-на-віч з голкіпером – відзначились Буяльський та Ярмоленко. Остаточний рахунок у грі встановив Бленуце, який головою замкнув подачу з кутового.

Перемога дозволила киянам піднятися на 24-те місце у турнірній таблиці ЛК.

Ліга конференцій – основний етап

3 тур, 6 листопада

Люблін, Польща

Динамо (Київ) – Зрінські (Боснія і Герцеговина) 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Попов, 2:0 – 56 Герреро, 3:0 – 59 Кабаєв, 4:0 – 67 Буяльський, 5:0 – 78 Ярмоленко, 6:0 – 84 Бленуце

Динамо: Нещерет, Михайленко, Попов, Тіаре, Тимчик, Михавко, Піхальонок (Шапаренко, 71), Буяльський (Ярмоленко, 67), Шола (Волошин, 46), Кабаєв, Герреро (Бленуце, 67)

Зрінські: Любич, Вранкович, Машич, Дуймович, Мамич, Джурасек (Іванчич, 57), Філіпович (Сурданович, 57), Праньїч (Чавар, 79), Шакота (Мікіч, 86), Маїч, Дамашкан (Бері, 58)

Попереджений: Джурасек (45).

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес.