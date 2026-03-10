Шовковський зізнався, чим займається у Динамо після звільнення

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, чи має якусь дотичність до нинішньої команди "біло-синіх".

Про це він висловився в інтерв'ю Денису Бойку.

51-річний фахівець запевнив, що наразі є радником президента киян Ігоря Суркіса, як і його колишній помічник Олег Гусєв.

"Поки що я як радник президента", – відповів відомий наставник.

Нагадаємо, що Шовковський очолював першу команду "біло-синіх" до 27 листопада 2025 року. Колектив провів під його керівництвом 90 матчів. У минулому сезоні-2024/25 привів динамівців до чемпіонства УПЛ.

Йому на заміну у Динамо прийшов екстренер юнацької команди U-19 Ігор Костюк.

Раніше Шовковський розповідав, що не тримає образ на керівництво киян. Також фахівець говорив, що планує повернутись до тренерської діяльності.

Нагадаємо, що нинішня команда Костюка посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 35 балів. Відставання киян від третього місця, яке займає житомирське Полісся, складає лише один пункт.