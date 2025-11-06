Шахтар з суперголом Бондаренка обіграв Брейдаблік у Лізі конференцій
Донецький Шахтар в номінально домашньому матчі у польському Кракові обіграв ісландський Брейдаблік в межах третього туру Ліги конференцій УЄФА.
Зустріч завершилась з рахунком 2:0.
"Гірники" з перших хвилин заволодів ініціативою на полі. Володіння м'ячем у першому таймі становило 82 на 18 на користь Шахтаря.
Донецький колектив зміг вийти вперед на 28-й хвилині. Ізакі з кутового виконав подачу на Артема Бондаренка, який з-за меж штрафного майданчика пробив в дотик (1:0).
У другому таймі перевагу "гірників" збільшив Еліас, який з лінії штрафного після пасу Ізакі пробив на точність у дальній кут воріт.
Ліга конференцій
Основний етап, 3 тур
6 листопада
Шахтар (Донецьк) – Брейдаблік (Ісландія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 28 Бондаренко, 2:0 – 66 Еліас
Шахтар: Різник, Бондар, Ізакі, Азаров, Вінісіус, Грам, Кауан Еліас, Бондаренко (Глущенко, 68), Назарина, Лукас, Мейрелліш (Швед, 78)
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії.