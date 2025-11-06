Українська правда
Шахтар з суперголом Бондаренка обіграв Брейдаблік у Лізі конференцій

Олександр Булава — 6 листопада 2025, 21:37
Донецький Шахтар в номінально домашньому матчі у польському Кракові обіграв ісландський Брейдаблік в межах третього туру Ліги конференцій УЄФА.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

"Гірники" з перших хвилин заволодів ініціативою на полі. Володіння м'ячем у першому таймі становило 82 на 18 на користь Шахтаря.

Донецький колектив зміг вийти вперед на 28-й хвилині. Ізакі з кутового виконав подачу на Артема Бондаренка, який з-за меж штрафного майданчика пробив в дотик (1:0).

У другому таймі перевагу "гірників" збільшив Еліас, який з лінії штрафного після пасу Ізакі пробив на точність у дальній кут воріт.

Шахтар (Донецьк) – Брейдаблік (Ісландія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Бондаренко, 2:0 – 66 Еліас

Шахтар: Різник, Бондар, Ізакі, Азаров, Вінісіус, Грам, Кауан Еліас, Бондаренко (Глущенко, 68), Назарина, Лукас, Мейрелліш (Швед, 78)

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії.

