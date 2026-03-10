Шовковський пояснив провал Динамо у першій частині сезону

Колишній головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський пояснив проблеми у клубі на старті поточного сезону.

Про це фахівець розповів на ютуб-каналі Дениса Бойка.

"Повертаючись до сезону-2025/26, ми одразу зіткнулися з проблемами: гравці національної збірної відіграли матчі та пішли у відпустку з великою затримкою; гравці молодіжної збірної під керівництвом Ротаня поїхали на турнір, готувалися до матчів; ще одна група гравців теж на чемпіонат Європи поїхала.

Остання група долучилася до нас, якщо я не помиляюся, вже за днів 10 до початку основних матчів. Ми зіткнулися з ситуацією, де 15 гравців були відсутні та починали готуватися в різний час – це реально проблема.

Ми намагалися якось це все налагодити, але, хочеш-не хочеш, це мало дати свій негативний відтінок протягом сезону, і, на жаль, наші побоювання здійснилися", – розповів Шовковський.