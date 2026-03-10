Українська правда
Шовковський пояснив провал Динамо у першій частині сезону

Олександр Булава — 10 березня 2026, 18:08
Колишній головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський пояснив проблеми у клубі на старті поточного сезону.

Про це фахівець розповів на ютуб-каналі Дениса Бойка.

"Повертаючись до сезону-2025/26, ми одразу зіткнулися з проблемами: гравці національної збірної відіграли матчі та пішли у відпустку з великою затримкою; гравці молодіжної збірної під керівництвом Ротаня поїхали на турнір, готувалися до матчів; ще одна група гравців теж на чемпіонат Європи поїхала.

Остання група долучилася до нас, якщо я не помиляюся, вже за днів 10 до початку основних матчів. Ми зіткнулися з ситуацією, де 15 гравців були відсутні та починали готуватися в різний час – це реально проблема.

Ми намагалися якось це все налагодити, але, хочеш-не хочеш, це мало дати свій негативний відтінок протягом сезону, і, на жаль, наші побоювання здійснилися", – розповів Шовковський.

Зазначимо, що Шовковський протягом тренерської кар'єри очолював тільки київське Динамо. Він був звільнений наприкінці осені 2025 року.

На чолі "біло-синіх" фахівець став чемпіоном УПЛ-2024/2025, загалом провівши 90 поєдинків. У них динамівці здобули 52 перемоги, зазнали 18 поразок, а ще 20 матчів завершились внічию.

