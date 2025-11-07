Український футбол на підйомі: Шахтар та Динамо допомогли Україні обійти Словаччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА

НУ НАРЕШТІ!

Нарешті Динамо та Шахтар принесли максимум очок Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це сталося завдяки синхронним перемогам українських грандів у 3-му турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. І за це наша асоціація отримала приємну нагороду, але про це згодом.

В цьому матеріалі Чемпіон підбиває підсумки єврокубкового тижня, розповідає, яких результатів досягли конкуренти України, і як змінилася позиція нашої асоціації.

Як зіграли конкуренти?

Представники України: Динамо, Шахтар (Ліга конференцій). Втрати: Олександрія, Полісся

Першим на поле вийшов Шахтар і без проблем переміг Брейдаблік з рахунком 2:0. Динамо взагалі катком пройшлося по Зрінські, декласувавши суперника з рахунком 6:0.

Заробили за тиждень 1 бал

Представники Сербії: Црвена Звезда (Ліга Європи). Втрати: Нови Пазар, Раднічкі 1923, Партизан

Црвена Звезда на диво обіграла Лілль з рахунком 1:0, що принесло її країні максимальні можливі очки.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Угорщини: Ференцварош (Ліга Європи). Втрати: Академія Пушкаша, Пакш, Дьор

Ференцварош також здобув перемогу. Це неприємний факт. Але приємно те, що команда обіграла іншого представника асоціації-конкурента України Лудогорець.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Словаччини: Слован (Ліга конференцій). Втрати: Кошице, Жиліна, Спартак Трнава

Завдяки КуПСу, Словаччина залишилася без очок на цьому тижні. Єдиний представник Слован Братислава поступився з рахунком 1:3.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Румунії: Стяуа (Ліга Європи), Університатя Крайова (Ліга конференцій). Втрати: Університатя Клуж, ЧФР Клуж

Стяуа у Лізі Європи програла Базелю. Така ж доля могла очікувати на Університатю Крайова, яка ще в першому таймі отримала вилучення. Але на допомогу прийшов український захисник Олександр Романчук, який забив гол та приніс своїй команді перемогу над Рапідом.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Словенії: Цельє (Ліга конференцій). Втрати: Копер, Марибор, Олімпія Любляна

Цельє ж у своєму поєдинку здобуло перемогу. Перед словенським колективом капітулювала Легія, яка в попередньому турі здолала Шахтар.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Азербайджану: Карабах (Ліга чемпіонів). Втрати: Зіра, Араз, Сабах Баку

Карабах знову взяв очки у своєму матчі Ліги чемпіонів. На цьому тижні команда сенсаційно відібрала очки у Челсі (2:2).

Заробили за тиждень 0,25 бала

Представники Болгарії: Лудогорець (Ліга Європи). Втрати: Черно Море, Левскі, Арда

Як ми вже казали раніше, Лудогорець свій матч програв. Тому на цьому тижні без очок.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Хорватії: Динамо Загреб (Ліга Європи), Рієка (Ліга конференцій). Втрати: Хайдук, Вараждин

Сельта в Лізі Європи розгромила Динамо Загреб, а Рієка неочікувано не зуміла обіграти Лінкольн (1:1). Проте варто додати ще перемогу Рієки в попередньому матчі, який минулого туру був перенесений.

Заробили за тиждень 0,75 бала

Якою була ситуація перед стартом сезону

Україна розпочинала єврокубкову кампанію на 28 місці, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій). На відстані трьох балів знаходилось одразу 8 асоціацій, зокрема дискваліфікована Росія, яка і досі отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).

Головні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перед стартом сезону-2025/26

22. Сербія – 20,000

23. Угорщина – 19,750

24. Словаччина – 19,750

25. Румунія – 19,500

26. Росія – 18,299

27. Словенія – 18,093

28. Україна – 17,600

29. Азербайджан – 17,125

30. Болгарія – 15,875

Після другого раунду відбіркового етапу Україна дещо покращила свою позицію, обійшовши російську асоціацію. В якийсь момент українці були близькими до Словенії, але через провальні два тижні втратили свою позицію та повернулися на 28 сходинку. Україну обійшов Азербайджан.

Також варто додати, що після всіх кваліфікаційних матчів до конкурентів додалася асоціація Хорватії.

Проте перемоги Динамо та Шахтаря на цьому тижні повернули Україну на 27 сходинку. Цього разу наша асоціація скористалася невдалими результатами Словенії.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

21. (21) Хорватія – 24,625 (+3,500);

22. (22) Угорщина – 24,125 (+4,375);

23. (23) Румунія – 24,000 (+4,500);

24. (24) Сербія – 22,875 (+2,875);

25. (25) Азербайджан – 22,250 (+5,075);

26. (26) Словенія – 22,218 (+4,125);

27. (28) Україна – 21,850 (+4,250)

28. (27) Словаччина – 21,375 (+1,625);

29. (29) Болгарія – 19,125 (+3,250);

30. (30) Росія – 18,299.