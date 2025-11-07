Стало відомо, скільки Шахтар заробив завдяки перемозі над Брейдабліком

Шахтар в номінально домашньому матчі у польському Кракові в рамках 3-го туру Ліги конференцій УЄФА переміг ісландський Брейдаблік 2:0. Тепер в активі українців 6 очок в турнірній таблиці.

Також Шахтар за матч з ісландцями додатково отримає гонорар від УЄФА в розмірі 400 тисяч доларів. Так оцінюється кожна перемога в груповому етапі Ліги конференцій. Якщо за підсумками групового етапу команда посяде з 1-го по 8-ме місце в турнірній таблиці, вона додатково заробить 400 тисяч євро, місця з 9-го по 24-те будуть оцінені призовими в розмірі 200 тисяч євро.

Вихід в 1/8 фіналу турніру дозволить клубу поповнити рахунок на 800 тисяч євро, чвертьфіналу – 1,4 мільйона, півфіналу – 2,5 мільйони євро. Фіналіст Ліги конференцій отримає 4 мільйони, а переможець турніру – 7 мільйонів євро.

Чинний переможець Ліги конференцій-2024/25 Челсі сумарно отримав за єврокампанію 21,7 мільйона євро, а Реал Бетіс, який дійшов до фіналу – 17,2 мільйона євро.

Нагадаємо, що участь в основному етапі Ліги конференцій цього сезону гарантувала Динамо та Шахтарю виплати від УЄФА в розмірі 3,17 мільйона євро.

Максим Розенко, Чемпіон