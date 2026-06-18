Тренер Португалії відреагував на несподівану нічию з ДР Конго: Ми не програли матч, у нас є очко

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розповів, що гол ДР Конго припав на найскладніший для його команди відрізок у матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає A Bola.

Наставник залишився задоволеним реакцією своїх підопічних на пропущений м'яч, настроєм та стараннями гравців до фінального свистка. Водночас тренерському штабу "лузітан" не сподобалася якість гри команди,

"Це частина процесу, у нас ще два матчі. Ми повинні бути самокритичні – і ми будемо. Це показало, що на чемпіонаті світу немає легких матчів. Нам потрібно ставати краще і рости. Це чемпіонат світу. Тут дуже багато емоцій. Це процес, в якому нам потрібно рости в багатьох аспектах. Ми граємо з командами, для яких матч проти нас – головний на чемпіонаті. Збірна ДР Конго виграла багато єдиноборств. Так буває у футболі. Ми не програли матч, у нас є очко і ще дві гри попереду. Футбол – це гра помилок. У суперника було величезне бажання зіграти проти Португалії. Це частина перебування тут і матчів групового етапу. Настрій гравців був зразковим", – заявив Мартінес.

Нагадаємо, що Португалія вже на 6-й хвилині швидко повела у рахунку завдяки голу Жуана Невеша. Однак під завісу першого тайму Йоан Вісса повернув ДР Конго у гру. Цифри 1:1 на табло протрималися аж до фінального свистка, який зафіксував нічию у лобовому протистоянні.

Роналду не забиває 10 матчів поспіль на великих турнірах. Кріштіану вже відреагував на першу мирову на поточному Мундіалі.

Додамо, що у наступному турі португальці зіграють проти Узбекистану. Поєдинок відбудеться 23 червня о 20:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Мартінес покине посаду головного тренера збірної Португалії після закінчення ЧС-2026.