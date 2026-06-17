Без голів із ЧС-2022: Роналду не забиває 10 матчів поспіль на великих турнірах

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжив безгольову серію за національну команду на великих турнірах.

Про це повідомляє OptaJoe.

У середу, 17 червня, португальці стартували на чемпіонаті світу-2026 з нічиєї проти ДР Конго (1:1). Нападник відіграв увесь матч, ставши другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Проте відзначитися голом йому не вдалося.

Ця гра стала для 41-річного форварда десятою поспіль на великих турнірах без забитих голів. Кріштіану не забивав у п'яти матчах Євро-2024 та чотирьох поєдинках чемпіонату світу-2022. Востаннє Роналду відзначався на великому турнірі в матчі першого туру ЧС-2022 проти Гани (3:2). Відтоді він не забив жодного гола у десяти поспіль матчах на чемпіонатах світу та Європи.

0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):



33 shots

11 on target

0 goals



Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго.