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Без голів із ЧС-2022: Роналду не забиває 10 матчів поспіль на великих турнірах

Олександр Булава — 17 червня 2026, 23:16
Без голів із ЧС-2022: Роналду не забиває 10 матчів поспіль на великих турнірах
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжив безгольову серію за національну команду на великих турнірах.

Про це повідомляє OptaJoe.

У середу, 17 червня, португальці стартували на чемпіонаті світу-2026 з нічиєї проти ДР Конго (1:1). Нападник відіграв увесь матч, ставши другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Проте відзначитися голом йому не вдалося.

Ця гра стала для 41-річного форварда десятою поспіль на великих турнірах без забитих голів. Кріштіану не забивав у п'яти матчах Євро-2024 та чотирьох поєдинках чемпіонату світу-2022. Востаннє Роналду відзначався на великому турнірі в матчі першого туру ЧС-2022 проти Гани (3:2). Відтоді він не забив жодного гола у десяти поспіль матчах на чемпіонатах світу та Європи.

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго.

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