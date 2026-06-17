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Визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго

Олександр Булава — 17 червня 2026, 22:38
Визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго
Жоау Невеш
ФІФА

Півзахисника збірної Португалії Жоау Невеша визнали найкращим гравцем матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти ДР Конго.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Хавбек ПСЖ Жоау Невеш відкрив рахунок уже на 6-й хвилині, головою замкнувши навіс Педру Нету. Він став лише другим найнижчим футболістом у XXI столітті, який забивав головою на чемпіонатах світу.

Зріст португальця становить 174 см, а рекорд належить уругвайцю Джорджіану де Арраскаеті, який має зріст 173 см і також відзначався ударом головою на мундіалі.

Нагадаємо, що у групі K також опинились збірні Колумбії та Узбекистану. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 5:00 за київським часом.

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