Роналду відреагував на невдалий старт Португалії на ЧС-2026

Капітан і найкращий бомбардир збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на нічию з ДР Конго у стартовому матчі на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова передає A Bola.

У матчі з Конго Роналду продовжив свою безгольову серію на чемпіонатах світу та Європи до 10 поєдинків.

"Чого нам не вистачило? Нічого, це футбол. Португалія могла виграти, але могла й програти. Матч міг завершитися будь-яким результатом", – заявив Кріштіану.

Зазначимо, що 41-річний форвард португальців став другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Роналду повторив досягнення нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який напередодні оформив хет-трик у матчі проти Алжиру (3:0).

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Напередодні визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго.

Свій наступний матч Португалія зіграє 23 червня проти Узбекистану.