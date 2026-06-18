Роналду відреагував на невдалий старт Португалії на ЧС-2026
Капітан і найкращий бомбардир збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на нічию з ДР Конго у стартовому матчі на чемпіонаті світу-2026 з футболу.
Його слова передає A Bola.
У матчі з Конго Роналду продовжив свою безгольову серію на чемпіонатах світу та Європи до 10 поєдинків.
"Чого нам не вистачило? Нічого, це футбол. Португалія могла виграти, але могла й програти. Матч міг завершитися будь-яким результатом", – заявив Кріштіану.
Зазначимо, що 41-річний форвард португальців став другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Роналду повторив досягнення нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який напередодні оформив хет-трик у матчі проти Алжиру (3:0).
Напередодні визначився найкращий гравець матчу Португалія – Конго.
Свій наступний матч Португалія зіграє 23 червня проти Узбекистану.