Збірна Португалії залишиться без головного тренера після завершення ЧС-2026

Іспанський тренер Роберто Мартінес залишить посаду наставника збірної Португалії після завершення чемпіонату світу-2026, незалежно від того, як виступить команда.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, Мартінес вирішив не продовжувати свій контракт, який закінчується після турніру.

Зазначається, що тренер відкритий до повернення в Прем'єр-лігу, але також не виключає можливості влаштуватися на іншу роботу в міжнародній команді.

Як відомо, на ЧС-2026 збірна Португалії під керівництвом Мартінеса зіграє в групі К з командами ДР Конго, Узбекистану та Колумбії.

Свій перший матч на турнірі команда проведе 17 червня проти ДР Конго, початок о 20:00 за київським часом.

Напередодні нападник збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду розповів про свій стан напередодні виступів на світовій першості та висловився щодо перспектив на цьогорічному мундіалі.