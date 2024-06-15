Збірна Польщі — збірна Нідерландів: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Польщі зустрінеться з Нідерландами в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у неділю, 16 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна лише на медіасервісі MEGOGO.

Окрім поляків та нідерландців у групі D гратимуть збірні Франції та Австрії.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Польщі Роберт Левандовський пропустить перший матч Євро-2024. Окрім того, у товариській грі з Україною травми зазнав Аркадіуш Мілік.