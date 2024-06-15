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Збірна Польщі — збірна Нідерландів: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 15 червня, 11:33
Збірна Польщі — збірна Нідерландів: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Польщі зустрінеться з Нідерландами в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у неділю, 16 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна лише на медіасервісі MEGOGO.

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Окрім поляків та нідерландців у групі D гратимуть збірні Франції та Австрії.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Польщі Роберт Левандовський пропустить перший матч Євро-2024. Окрім того, у товариській грі з Україною травми зазнав Аркадіуш Мілік.

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