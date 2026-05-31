Результат, безумовно, не відображає перебіг матчу: Левандовський прокоментував поразку Польщі від України

Центральний нападник збірної Польщі Роберт Левандовський заявив, що національна команда України виглядала впевненішою у спарингу, ніж "біло-червоні", проте результат матчу не відображав перебіг гри.

Його слова передає Weszlo.com.

"Гадаю, що протягом усього матчу українці завдяки своїй рішучості фактично використали більше, ніж мали. Іноді суперник легко забиває нам голи, і це ускладнює нам гру. З цього можна зробити висновки. Але результат, безумовно, не відображає перебіг матчу. У нас було більше моментів. Але гаразд, Україна забила голи, тож для нас залишається гіркота."

Польський бомбардир прокоментував, що протягом гри не мав великої кількості гольових моментів біля воріт Анатолія Трубіна, наголосивши, що грає не лише він, а й вся команда.

"Це не я грав проти України, а Польща грала проти України. Останнім часом у нападі ми не створюємо так багато моментів. Мені здається, що українці були трохи більш рішучими й тому змогли двічі поставити крапку над "і".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера. Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом). Поляки ж свій наступний спаринг проведуть 3 червня проти збірної Нігерії. Старт цієї зустрічі запланований о 21:45.