Епідемія травм: Левандовський пропустить перший матч Польщі на Євро-2024

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовський не допоможе національній команді в матчі 1 туру Євро-2024 проти Нідерландів.

Про це повідомляє Федерація футболу Польщі.

Зазначається, що в товариському матчі проти Туреччини 35-річний нападник зазнав розриву двохголового м’язу стегна. Польські лікарі робитимуть усе можливе, аби Роберт зміг взяти участь у поєдинку 2 туру з Австрією.

Також у спарингу проти турків травмувалися Кароль Свідерський та Павло Давидович, але їх відновлення займе 3-4 дні. Нагадаємо, що вже на перших матчах з Україною травми зазнав Аркадіуш Мілік. Як стало відомо, пізніше він вилетів на значний термін.

У суперника поляків також є серйозна кадрова втрата — збірна Нідерландів залишилася без зіркового півзахисника.