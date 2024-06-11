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Епідемія травм: Левандовський пропустить перший матч Польщі на Євро-2024

Игорь Чернявский — 11 червня, 16:21
Епідемія травм: Левандовський пропустить перший матч Польщі на Євро-2024

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовський не допоможе національній команді в матчі 1 туру Євро-2024 проти Нідерландів.

Про це повідомляє Федерація футболу Польщі.

Зазначається, що в товариському матчі проти Туреччини 35-річний нападник зазнав розриву двохголового м’язу стегна. Польські лікарі робитимуть усе можливе, аби Роберт зміг взяти участь у поєдинку 2 туру з Австрією.

Також у спарингу проти турків травмувалися Кароль Свідерський та Павло Давидович, але їх відновлення займе 3-4 дні. Нагадаємо, що вже на перших матчах з Україною травми зазнав Аркадіуш Мілік. Як стало відомо, пізніше він вилетів на значний термін.

У суперника поляків також є серйозна кадрова втрата збірна Нідерландів залишилася без зіркового півзахисника.

Збірна Польщі Роберт Левандовський Євро-2024

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