Мілік вдруге поспіль пропустить Євро через травму

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж повідомив, що нападник Аркадіуш Мілік пропустить Євро-2024 через травму, отриману на старті матчу проти України.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"Перш за все хотів би висловити співчуття сім’ї загиблого солдата — це дуже важкий момент для батьків. Співчуття від імені всієї збірної та Федерації футболу Польщі.

Гра пройшла добре. Ми гарно почали, але ушкодження Міліка на другій хвилині призвело до того, що він не поїде на Євро. Ми забивали, проте нам не вистачало контролю м’яча.

У другому таймі ми вийшли на поле сильними та створили декілька моментів. Те, що ми хотіли, ми робили. Ми звертали увагу на небезпечні моменти та реагували на них", — сказав футболіст

Зазначимо, що форвард Ювентуса через травму коліна пропустив і минулий чемпіонат Європи.

Нагадаємо, у межах підготовки до Євро-2024 збірна України провела два спаринги. У першому команда зіграла внічию з Німеччиною, а в другому поступилась Польщі.

11 червня Україна проведе останній товариський матч проти Молдови.