Полісся розписало мирову з клубом Першої ліги в товариському матчі
Житомирське Полісся зіграло внічию з першоліговим Епіцентром у товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Голами за клуб Української Прем'єр-ліги відзначились Пилип Будківський та Олександр Назаренко.
Контрольний матч
17 липня
Полісся — Епіцентр 2:2 (0:0)
Нагадаємо, раніше житомирський клуб підписав бразильського нападника Пайшао. Також житомирці підсилились гравцями Дніпра-1: захисниками Олексієм Авраменком та Едуардом Сарапієм, а також форвардом Олексієм Гуцуляком.
За підсумками сезону-2023/24 Епіцентр з Першої ліги отримав право боротися за місце в УПЛ з Вересом, проте поступився за підсумками двоматчевого протистояння. Перший поєдинок завершився внічию, а в другому впевнено перемогли рівняни.