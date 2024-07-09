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Полісся підписало чергового гравця Дніпра-1

Андрій Яросименко — 9 липня, 13:25
Полісся підписало чергового гравця Дніпра-1

Захисник Дніпра-1 U-19 Олексій Авраменко уклав контракт із житомирським Поліссям.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії угоди — 4 роки. Авраменко вихованець столичної школи футболу. Свій професійний шлях почав у київському Локомотиві. Але вже в 17 років поповнив Минай U19, відігравши за закарпатців 11 матчів у дебютному сезоні.

Останні два сезони гравець провів у Дніпрі-1 U19, де за 40 матчів відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, раніше в Полісся перейшов захисник дніпрян Едуард Сарапій, та форвард Олексій Гуцуляк.

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