Полісся підписало чергового гравця Дніпра-1

Житомирське Полісся підписало захисника Дніпра-1 Едуарда Сарапія.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

25-річний захисник перебуває в розташуванні команди та вже почав підготовку до сезону.

Едуард виступав за юнацьку команду Динамо. Також грав за запорізький Металург та харківський Металіст. У минулому сезоні футболіст провів за Дніпро-1 27 матчів в УПЛ, де відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, раніше житомирський клуб підписав бразильського нападника Пайшао. Також житомиряни підсилились гравцями Дніпра-1: захисником Олексієм Авраменком, та форвардом Олексієм Гуцуляком.