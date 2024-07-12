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Полісся підписало чергового гравця Дніпра-1

Андрій Яросименко — 12 липня, 11:37
Полісся підписало чергового гравця Дніпра-1

Житомирське Полісся підписало захисника Дніпра-1 Едуарда Сарапія.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

25-річний захисник перебуває в розташуванні команди та вже почав підготовку до сезону.

Едуард виступав за юнацьку команду Динамо. Також грав за запорізький Металург та харківський Металіст. У минулому сезоні футболіст провів за Дніпро-1 27 матчів в УПЛ, де відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, раніше житомирський клуб підписав бразильського нападника Пайшао. Також житомиряни підсилились гравцями Дніпра-1: захисником Олексієм Авраменком, та форвардом Олексієм Гуцуляком.

Металіст Металург Полісся Едуард Сарапій

Едуард Сарапій

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