Полісся оголосило про підписання 20-річного нападника з Бразилії

Житомирське Полісся підписало контракт із бразильським нападником Пайшао.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Полісся орендувало 20-річного гравця до кінця сезону-2024/25 із правом викупу.

Останньою командою Пайшао була бразильська Васко да Гама, в якій він провів 17 матчів, відзначившись 7 голами та 2 асистами. Останні пів року виступав у оренді за місцеву Америку.

Напередодні Полісся повідомило про підписання деяких гравців Дніпра-1: захисників Едуарда Сарапія й Олексія Авраменка, та форварда Олексія Гуцуляка.