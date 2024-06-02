Оболонь у меншості виборола місце в УПЛ: результати матчів-відповідей плей-оф

Сьогодні, 2 червня, відбувся матч-відповідь плей-оф за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Лівий берег та Оболонь розписали нічию — 1:1.

У першому таймі гру диктували "пивовари". Команда більше володіла м'ячем та створювала небезпечні моменти біля воріт суперника. На 14 хвилині Олександр Чернов отримав м'яч після подачі з кутового та пробив поряд із правою стійкою. А на 40 хвилині Сергій Суханов потужно пробив у дальній кут, але Максим Механів парирував удар. Попри перевагу Оболоні, рахунок не вдалось відкрити у першій половині зустрічі.

Ситуація кардинально змінилася після перерви. На 51 хвилині захисник гостей Олександр Осман отримав другу жовту картку та покинув поле. Вже через 3 хвилині Лівий берег скористався більшістю. Сідней Сантос точно пробив під час кутового, спіймавши Олександра Рибку на протиході.

Однак, Оболонь у меншості зуміла зрівняти рахунок. На 65 хвилині м'яч після рикошету відскочив до Ігоря Краснопіра, який вразив порожні ворота.

Відтак "пивовари" перемогли суперника за сумою двох матчів та здобули місце в УПЛ наступного сезону. Нагадаємо, підопічні Валерія Іващенка переграли Лівий берег у першій зустрічі (1:0).

Чемпіонат України — УПЛ

Плей-оф, матч-відповідь

2 червня

Лівий берег — Оболонь 1:1 (1:2 за сумою двох матчів)

Голи: 1:0 — 54 Сідней, 1:1 — 65 Краснопір

Сьогодні визначиться ще один учасник УПЛ наступного сезону:

17:00 Верес — Епіцентр (Перший матч — 1:1)

Нагадаємо, Верес та Оболонь посіли 13 та 14 місця в поточному сезоні УПЛ. Лівий берег та Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 3 та 4 позиціях.

Фото: УПЛ